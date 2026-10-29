PKP Intercity ma internet satelitarny. Już możesz przetestować

- Wczoraj sprawdzaliśmy nowe rozwiązanie bez udziału pasażerów, a od dziś internet satelitarny mogą testować podróżujący pociągiem Pendolino - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

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Chcemy, aby polska kolej była nie tylko szybka i komfortowa, ale zapewniała również stabilny dostęp do internetu przez całą podróż - dodał szef resortu.

Dziś testowe Pendolino, umożliwiające korzystanie z internetu satelitarnego na pokładzie pociągu, kursuje na trasie Szczecin - Warszawa. Jutro, w piątek 30 października, eksperyment będą mogli przeprowadzić podróżni relacji Szczecin - Warszawa oraz dodatkowo Warszawa - Kraków.

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O tym, że w danym składzie testy trwają, przypomną naklejki znajdujące się na fotelach.

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Uważam, że jeżeli mamy przekroczyć 100 mln pasażerów rocznie w PKP Intercity i 500 mln na całej kolei, to nie tylko Intercity, ale także przewoźnicy regionalni powinni o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zainstalowanie tej nowoczesnej technologii, łączności satelitarnej internetowej wpłynie rewolucyjnie na liczbę osób, które podróżują pociągiem - mówił wcześniej szef resortu infrastruktury na antenie RMF FM.

Testy dzisiaj, a kiedy internet satelitarny w PKP Intercity na stałe?

Podczas wrześniowej zapowiedzi testów Dariusz Klimczak ujawnił, że "nie wyklucza", aby rozwiązanie zostało w pełni udostępnione już w 2027 r. Żeby to jednak stało się możliwe, najpierw trzeba sprawdzić je podczas podróży z pasażerami.

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PKP Intercity pod koniec września informowało o pomyślnych, pierwszych na świecie oficjalnych testach łączności satelitarnej OneWeb. Podczas przejazdu na trasie Kozłów – Warszawa – Tczew połączenie pozostawało stabilne także przy prędkości 160 km/h.

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W rozmowie ze Spider's Web Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych i rozwoju biznesu, wyjaśniła, że internet satelitarny w pociągach przewoźnika będzie uzupełnieniem, a nie alternatywą.

- Internet satelitarny nie będzie wykorzystywany przez całą podróż. Będzie inteligentnie przełączany w miarę potrzeby, kiedy zanika sygnał. W przypadku każdej trasy udział internetu satelitarnego będzie więc inny. Nasze systemy pozwalają nam zidentyfikować białe plamy i na tym obszarze je "wypełniać" - przyznała.

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Zdjęcie główne: lumofoto / Shutterstock

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