Galaxy S27 Ultra dostanie piekielnie mocnego rywala. I to we własnej rodzinie

Samsung od lat oferował trzy modele z serii Galaxy S. Zdecydowanie najczęściej wybierano najbardziej zaawansowane urządzenie z dopiskiem Ultra oraz bazowy Galaxy S. Wiele osób narzekało jednak, że od dawna brakuje złotego środka: mniejszej wersji o możliwościach Ultra. W ciągu trzech miesięcy pojawi się wreszcie taka opcja.

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Wybierzesz Samsunga Galaxy S27 Pro zamiast S27 Ultra

Jak wynika z najnowszego przecieku, Samsung zrobi wszystko, aby różnice między zupełnie nowym Galaxy S27 Pro a S27 Ultra były minimalne.

Dotychczas byliśmy przekonani, że S27 Pro będzie po prostu kolejnym modelem z serii: z nieco lepszymi aparatami, większą baterią i nowocześniejszym wyglądem. Pod kątem wydajności Pro miał być bardzo zbliżony do tańszych S27. Prawda jest jednak zgoła inna. Jak wynika z chińskiej bazy danych Niubaide, Samsung w S27 Pro i S27 Ultra wykorzysta bardziej zaawansowane układy. W zależności od modelu możemy liczyć na:

Galaxy S27 (SM-S952B/DS) - Exynos 2700;

Galaxy S27+ (SM-S956B/DS) - Exynos 2700;

Galaxy S27 Pro (SM-S957B/DS) - Snapdragon 8 Elite Gen 6;

Galaxy S27 Ultra (SM-S958B/DS) - Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Co to właściwie oznacza dla użytkownika? Exynos 2700 to autorski czip Samsunga, który zostanie wykonany w technologii 2 nm. Układ ma oferować świetną wydajność, ale poprzednie generacje smartfonów producenta pokazały, że to propozycja o gorszych czasach pracy na baterii oraz słabszej kulturze termicznej w porównaniu z rozwiązaniem firmy Qualcomm.

Nie bez powodu w topowych modelach Galaxy S Ultra Samsung od lat wykorzystuje Snapdragony, a nie Exynosy. Nie twierdzę oczywiście, że to złe procesory, ale gigant zachowuje to, co najlepsze, dla najdroższych urządzeń. Tym razem producent ma do dyspozycji dwie jednostki: Snapdragona 8 Elite Gen 6 oraz wyższy wariant 8 Elite Extreme Gen 6. To bardzo podobne do siebie konstrukcje, chociaż Extreme oferuje znacznie wyższą wydajność w sztucznej inteligencji za sprawą szybszego NPU oraz technologii Adreno Matrix Cores.

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W codziennym użytkowaniu różnice między S27 Pro a S27 Ultra nie będą odczuwalne.

Mniejszy, bez rysika i przede wszystkim tańszy

Potwierdzono też rozmiary ekranów dla poszczególnych modeli:

Galaxy S27: 6,3 cala;

Galaxy S27+: 6,9 cala;

Galaxy S27 Pro: 6,5 cala;

Galaxy S27 Ultra: 6,9 cala.

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Oznacza to, że S27 Pro ma być znacznie mniejszy niż flagowy S27 Ultra. Nie będzie to zatem patelnia, której osoby z mniejszymi dłońmi nie są w stanie obsłużyć. 6,5-calowy ekran to optymalny format - ani za duży, ani za mały. Jednocześnie panel S27 Pro obsłuży funkcję prywatności wprowadzoną po raz pierwszy w S26 Ultra, ale z ulepszeniami.

Oprócz tego S27 Pro ma oferować baterię 5200 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 60 W, aparat główny 200 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw - a więc możliwości fotograficzne zbliżone do S27 Ultra. Nie znajdziemy tu rysika z wariantu Ultra, ale większość osób i tak o nim zapomina. Do tego cena ma być niższa. Nie wiem, jak wy, ale ja wybrałbym nowego S27 Pro.

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