Smartfony w staną się niesamowicie szybkie. Dzięki tym maluchom

Procesory Snapdragon firmy Qualcomm napędzają większość smartfonów z Androidem. Producent dostosowuje ofertę do różnych segmentów telefonów. Najciekawsze są jednak sztandarowe układy, dostosowane z myślą o najlepszych urządzeniach z serii Snapdragon 8. Tym razem do wyboru będą dwie opcje: bardzo szybka i jeszcze wydajniejsza.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz 8 Elite Extreme Gen 6 napędzą najlepsze smartfony

W tym roku najlepsze smartfony bazowały na czipie Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nieco mniej zaawansowane, ale również bardzo dobre propozycje otrzymywały z kolei Snapdragona 8 Gen 5. Teraz nazewnictwo się nieco komplikuje, ponieważ firma wprowadza dwa poziomy najlepszych czipów do smartfonów:

Snapdragon 8 Elite Gen 6,

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Oba są klasyfikowane przez producenta jako sztandarowe układy, które mają dać producentom smartfonów większy wybór. Bazowy 8 Elite Gen 6 jest bezpośrednim następcą zeszłorocznego Elite Gen 5. Natomiast 8 Elite Extreme Gen 6 ma być o poziom wyżej i trafi do smartfonów, w których liczy się najlepsza specyfikacja techniczna.

Oba czipy mają ze sobą wiele wspólnego. Są to:

proces technologiczny 2 nm - zupełnie taki sam jak w A20 Pro z iPhone 18 Pro Max;

- zupełnie taki sam jak w A20 Pro z iPhone 18 Pro Max; 8-rdzeniowe CPU Oryon składające się z dwóch rdzeni Prime o taktowaniu 5 GHz i sześciu Performance o zegarze 4 GHz;

składające się z dwóch rdzeni Prime o taktowaniu 5 GHz i sześciu Performance o zegarze 4 GHz; wsparcie łączności WiFi 8, Bluetooth 6.0;

WiFi 8, Bluetooth 6.0; obsługa pamięci masowej UFS 5.0.

Różnice między czipami nie są wielkie - większość z nas ich nie zauważy

Różnice między 8 Elite Extreme Gen 6 a bazowym 8 Elite Gen 6 polegają na mniej istotnych dla typowego użytkownika szczegółach. Przede wszystkim jest to wydajność CPU, GPU oraz NPU:

CPU: 8 Elite Extreme jest nieco wydajniejsze - ma być o 13 proc. szybsze, a 8 Elite Gen 6 oferuje o 10 proc. szybsze CPU w porównaniu z poprzednikiem;

8 Elite Extreme jest nieco wydajniejsze - ma być o 13 proc. szybsze, a 8 Elite Gen 6 oferuje o 10 proc. szybsze CPU w porównaniu z poprzednikiem; GPU: w 8 Elite Gen 6 jest o 35 proc. szybsze, a w 8 Elite Extreme Gen 6 - o 44 proc. szybsze w porównaniu z poprzednikiem;

w 8 Elite Gen 6 jest o 35 proc. szybsze, a w 8 Elite Extreme Gen 6 - o 44 proc. szybsze w porównaniu z poprzednikiem; NPU: w 8 Elite Gen 6 jest o 14 proc. szybsze, a w 8 Elite Extreme Gen 6 - o 35 proc. szybsze;

w 8 Elite Gen 6 jest o 14 proc. szybsze, a w 8 Elite Extreme Gen 6 - o 35 proc. szybsze; Kodeki: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 obsługuje nowy kodek VVC H.266, umożliwiający bardziej energooszczędne odtwarzanie wideo.

W Snapdragonie 8 Elite Extreme Gen 6 zastosowano też technologię Adreno Neural Fusion, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do superrozdzielczości - zwiększania wydajności za pomocą wyświetlania obrazu w niższej rozdzielczości i skalowania go do wyższej. Są to kwestie, które trudno będzie zauważyć w codziennym użytkowaniu.

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