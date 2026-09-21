Nie kupuj iPhone'a 18 Pro. Jego następca zmiażdży wszystko

Apple podjął dosyć ciekawą decyzję biznesową - w tym roku pokazał wyłącznei iPhone'a z linii Pro i Pro Max, natomiast na zwykłe trzeba poczekać do wiosny przyszłego roku. Szanuję takie podejście, bo naprawdę w dobie obecnego rozwoju urządzeń trudno jest dodawać co roku istotne ulepszenia. Jednak w przyszłym roku ważniejsze będzie co innego. To będzie rok jubileuszu. Dokładnie dwadzieścia lat temu Steve Jobs pokazał światu pierwszego iPhone'a, co zmieniło na zawsze branżę. Oczywiście można się oszukiwać, że to żadna nowość, że to obiekt kultu, a nie telefon, ale nikt nie podważy tego, że iPhone zmienił świat.

10 lat temu z okazji poprzedniego okrągłego jubileuszu Apple pokazał iPhone'a X. To też był przełomowy model, który zmienił design urządzeń, wprowadził FaceID i wytyczył kierunek rozwoju branży. Byłem nim zachwycony, ale jego kupno przerastało moje możliwości finansowe w tamtym okresie. To jedno z najpiękniejszych dzieł sztuki użytkowej, więc wszyscy oczekują nowego otwarcia po kolejnej dekadzie. To właśnie dlatego Apple pomija model 19 i wprowadzi iPhone'a 20 Pro. Oczywiście być może będzie to iPhone XX, ale nazewnictwo na razie nie jest ważne, ważne są inne cechy. Nowy model zapowiada się niszczycielsko dla branży.

iPhone 20 Pro miażdży. Nowy wygląd jest obłędny

Tajemnicą poliszynela jest to, że Apple od jakiegoś czasu intensywnie pracuje nad iPhone'em 20 Pro, mimo że od premiery modelu 18 Pro nie minął jeszcze miesiąc. Współczesne zasady produkcyjne są nieubłagane. Nie możemy narzekać, bo dzięki temu mamy wgląd w wygląd nowych modeli na długo przed premierą.

Zmieni się rozmiar ekranu - iPhone 20 Pro zanotuje wzrost z 6,3 cala do 6,41 cala, a 20 Pro Max z 6,9 cala do 6,96 cala. Jednak wymiary mają pozostać takie same. Jak to możliwe? Przypatrzcie się dobrze - tu nie ma ramek, bo Apple ma wprowadzić zakrzywiony ekran. Jestem fanem tego typu rozwiązań od momentu, gdy w moje ręce trafił wieki temu Samsung Galaxy S6 Edge. Wygląda to obłędnie, w użytkowaniu też jest fajne, ale oczywiście są pewne wady, w tym zwiększona podatność na uszkodzenia. Apple twierdzi, że ma to pod kontrolą i nowy kształt wyświetlacza nie będzie stał na przeszkodzie zwiększonej ochronie.

Do tego mają dojść nowe, jeszcze bardziej wydajne procesory, większe baterie, a niektórzy twierdzą, że nastąpią zmiany w aparatach. Krótko mówiąc - jeżeli nie musisz wymieniać iPhone'a na nowszego, to poczekaj, John Ternus i spółka zaskoczą cię.

Czytaj również:

Ładowanie...