Nie narzekaj na cenę iPhone'a 18 Pro. Było już znacznie drożej

W tym roku Apple po raz pierwszy od dawna zdecydował się na wdrożenie podwyżek bazowej ceny ustalanej w dolarach. W efekcie zarówno 18 Pro, jak i 18 Pro Max podrożały o 100 dolarów. Oczywiście wpłynęło to na podwyżkę cen urządzeń także w Polsce. Jest drożej, ale czy rzeczywiście rekordowo drogo?

Apple podwyższył cenę iPhone'ów o 500 zł

Najnowsze smartfony Apple’a są już dostępne w regularnej sprzedaży. Do dyspozycji mamy dwie propozycje: mniejszego 18 Pro wyposażonego w 6,3-calowy wyświetlacz i większego 18 Pro Max z 6,9-calowym ekranem. Ceny urządzeń prezentują się następująco:

iPhone 18 Pro 256 GB - 6299 zł;

iPhone 18 Pro Max 256 GB - 6799 zł.

W porównaniu z ubiegłym rokiem oba warianty podrożały o równe 500 zł (iPhone 17 Pro startował z poziomu 5799 zł, a 17 Pro Max - 6299 zł).

Apple zdecydował się na podwyżkę najprawdopodobniej ze względu na obecną sytuację na rynku pamięci. Moduły DRAM oraz NAND wymagane do wytworzenia jednego egzemplarza znacząco podrożały ze względu na ogromne zainteresowanie sprzętem do sztucznej inteligencji. Producenci układów graficznych tacy jak Nvidia masowo wykupują dostępne zapasy nawet z wyprzedzeniem na kilka lat. Wszyscy chcą dzisiaj mieć swoją AI, ale do jej obsługi potrzeba odpowiedniej infrastruktury.

Giganci zajmujący się tworzeniem sprzętu do AI nie patrzą na podwyżki, bo wiedzą, że i tak zarobią na tym jeszcze więcej. W efekcie koszt rosnących cen podzespołów przerzucono na przeciętnego konsumenta. Apple nie jest tu odosobniony - inni producenci również ograniczają produkcję tańszych modeli o niskiej marży.

Jak wyglądały ceny iPhone'ów Pro w ciągu ostatnich lat?

Żeby zrozumieć, że aktualne ceny wcale nie są rekordowo wysokie, wystarczy cofnąć się do 2022 czy 2023 r. Premierowe ceny poprzednich generacji wyglądały tak:

iPhone 17 Pro 256 GB - 5799 zł;

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6299 zł;

iPhone 16 Pro 128 GB - 5299 zł;

iPhone 16 Pro Max 256 GB - 6299 zł;

iPhone 15 Pro 128 GB - 5999 zł;

iPhone 15 Pro Max 256 GB - 7199 zł;

iPhone 14 Pro 128 GB - 6499 zł;

iPhone 14 Pro Max 128 GB - 7199 zł.

Tak naprawdę przez dwa ostatnie lata ceny iPhone’ów 17 Pro i 16 Pro (Max) były identyczne. Bazowy 16 Pro wyceniony na 5299 zł startował z wersji 128 GB, natomiast wersja 256 GB również kosztowała 5799 zł. Sęk w tym, że w 17 Pro zrezygnowano z wariantu 128 GB na rzecz 256 GB.

Ceny wyglądały mniej zachęcająco w 2023 r., gdy 15 Pro ze 128 GB pamięci wiązał się z wydatkiem na poziomie 5999 zł. Z kolei 15 Pro Max kosztował ponad 7 tys. zł. Mimo wszystko 18 Pro wciąż jest droższy - mówimy o różnicy na poziomie 300 zł, natomiast nowy 18 Pro Max jest tańszy od 15 Pro Maxa o 400 zł.

Rekordowo drogo było rok wcześniej, w 2022 r. Wtedy 14 Pro w Polsce kosztował nawet więcej niż 18 Pro, mimo że jego cena w USA była niższa. 14 Pro Max również był droższy, nawet jeszcze bardziej niż rok później, podczas gdy 15 Pro Max był wyposażony w 256 GB zamiast 128 GB. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że cztery lata temu Polacy statystycznie zarabiali mniej - najniższa krajowa na rękę wynosiła ok. 2400 zł, podczas gdy dziś jest to 3600 zł.

To dwie inne sytuacje - wcześniej to dolar był drogi, dziś to sztuczna inteligencja

Cztery lata temu podczas premiery iPhone’a 14 Pro (Max) sprzęt był w Polsce drogi ze względu na kurs dolara, który we wrześniu 2022 r. pierwszy raz w historii przekroczył barierę 5 zł. Mimo że ceny samego telefonu w dolarach wynoszące odpowiednio 999 oraz 1099 dolarów były niższe, Polacy musieli zapłacić za urządzenie znacznie więcej.

Dziś sytuacja jest odwrotna – kurs dolara pozostaje stabilny, a skok cen związany jest ze sztuczną inteligencję i drogimi pamięciami.

Owszem, jest drożej niż rok temu, ale zawsze można kupić zeszłoroczne modele, które powoli są wycofywane ze sprzedaży. iPhone’a 17 Pro można kupić za ok. 5200 zł (1000 zł mniej w porównaniu z 18 Pro), z kolei 17 Pro Max dostaniemy za ok. 5800 zł, czyli aż 1000 zł taniej.

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