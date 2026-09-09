Oto iPhone 18 Pro i 18 Pro Max. Absurdalnie zachowawczy

Tak jak w przypadku poprzednich iPhone'ów 16 Pro (Max) i 17 Pro (Max), nowa generacja nie stawia na odmienności w przypadku większego i mniejszego modelu. To praktycznie identyczne urządzenia.

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max - cechy wspólne

Zacznijmy jednak od tego, w czym oba modele są podobne. Przede wszystkim jest to wygląd. Apple postawił na identyczną z ubiegłym rokiem stylistykę i budowę polegającą na połączeniu obramowania urządzenia wraz z tylną wysepką na aparaty wykonaną z aluminium. Oprócz metalowej obramówki poniżej znajduje się szklany panel - zupełnie tak jak w iPhonie 17 Pro (Max).

Największa nowość serii iPhone 18 Pro jest widoczna na ekranie. Mowa o zmniejszonej Dynamicznej Wyspie, czyli wcięciu w wyświetlaczu na moduł Face ID oraz aparat przedni. Kapsułka jest znacznie mniejsza w porównaniu z poprzednimi modelami iPhone’ów (od 14 Pro do 17 Pro). Oprócz tego ulepszona Dynamiczna Wyspa jest w stanie obsłużyć większą liczbę aktywności na żywo - aż do trzech.

Apple w obu iPhone’ach 18 Pro (Max) postawił na zupełnie nowy czip. Jest to procesor A20 Pro wykonany w technologii 2 nm, który charakteryzuje się o 20 proc. wyższą wydajnością CPU (6 rdzeni CPU). 7-rdzeniowy układ graficzny jest o 40 proc. wydajniejszy w porównaniu z poprzednikiem. Czipy oferują bezpośrednie chłodzenie 3 razy większą komorą parową.

Oprócz nowego czipu postawiono też na autorski czip łączności Apple N1 obsługujący WiFi 7, Bluetooth 6 oraz na autorski modem 5G Apple C2, który ma pobierać 15 proc. mniej energii do szybkiego połączenia z siecią poza domem.

Oba modele mogą też pochwalić się szybszym ładowaniem - do 50 proc. w 15 minut z użyciem kabla USB-C. Jeśli zdecydujemy się na ładowanie bezprzewodowe 50 proc. akumulatora naładujemy w 30 minut.

Zarówno iPhone 18 Pro, jak i 18 Pro Max zostały wyposażone w zupełnie nowy aparat główny z czujnikiem 48 Mpix i mechanizmem zmiennej przysłony. Rozwiązanie ma wspomóc wykonywanie zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych, aby uniknąć zbyt ciemnych lub prześwietlonych fotografii.

Oba modele mają być dostępne w czterech wersjach kolorystycznych:

burgundowym;

błękitnym;

czarnym;

srebrnym.

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max - różnice są malutkie

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max to w zasadzie identyczne smartfony. Różnice polegają na wielkości oraz pomniejszych kwestiach:

pojemności i czasie pracy na baterii: iPhone 18 Pro działa 36 godzin, iPhone 18 Pro Max natomiast 45 godzin;

wielkości ekranu: iPhone 18 Pro otrzymał panel 6,3 cala, 18 Pro Max 6,9 cala - to jednak standard znany z poprzednich lat.

Oznacza to, że względem poprzedników przede wszystkim ulepszono aparat główny oraz Dynamiczną Wyspę. Ile to wszystko kosztuje? Ceny wyglądają następująco:

iPhone 18 Pro 256 GB - 6299 zł;

iPhone 18 Pro Max 256 GB - 6799 zł.

Apple zastosował zatem podwyżkę na poziomie 500 zł względem poprzedników. Smartfony będą dostępne w przedsprzedaży od soboty 12 września, a do sprzedaży trafią 18 września.

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