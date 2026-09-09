Apple Watch 12 oficjalnie. Twój osobisty kardiolog na nadgarstku

Apple właśnie zaprezentował Apple Watch Series 12. Nowa generacja zegarka przynosi przede wszystkim zmiany w monitorowaniu zdrowia i aktywności. Najważniejszą nowością jest przeprojektowany System monitorowania zdrowia, który ma zapewnić dokładniejsze pomiary tętna oraz znacznie częstsze pomiary tętna i zmienności rytmu serca (HRV). Do tego dochodzą funkcja Gotowość, Apple Intelligence oraz nowe możliwości watchOS 27.

Nowy System monitorowania zdrowia

Apple Watch Series 12 otrzymał nowy System monitorowania zdrowia z optycznymi i elektrycznymi czujnikami pracy serca. W połączeniu z układem S11 ma on zapewniać - według Apple - najdokładniejszy pomiar tętna spośród urządzeń ubieralnych.

Apple Watch Series 12

Zegarek wykorzystuje większe i bardziej energooszczędne zielone diody LED i mierzy tętno co pięć sekund przez cały dzień. HRV jest natomiast mierzone nawet 24 razy częściej niż wcześniej. Apple rozdziela przy tym HRV w regeneracji, pomagające obserwować stres i regenerację, oraz ogólny HRV, które dostarcza szerszych informacji o zdrowiu.

Apple Watch Series 12

Usprawniono również Parametry życiowe z nocy i dodano Parametry życiowe w dzień, pozwalające porównywać parametry mierzone w nocy i w ciągu dnia.

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Gotowość oceni gotowość na dzień

Jedną z najważniejszych nowości jest Gotowość. Funkcja analizuje ostatnią aktywność, obciążenie treningowe, parametry życiowe i sen, a następnie wystawia wynik od 0 do 10. Zegarek dodaje do niego rekomendację: Regeneracja, Oszczędzaj siły, Gotów albo Walcz. Wynik aktualizuje się w ciągu dnia wraz z napływem nowych danych.

Gotowość w Apple Watch Series 12

Apple poprawił też czas pracy na jednym ładowaniu. Series 12 oferuje do 24 godzin typowego użytkowania oraz do 10 godzin podczas treningu na zewnątrz. 15 minut ładowania ma zapewnić do 12 dodatkowych godzin pracy.

Apple Watch mocniej wykorzysta AI

Wraz z watchOS 27 na Apple Watch Series 12 trafia Siri AI, czyli nowa wersja Siri napędzana przez Apple Intelligence. Ma ona rozumieć osobisty kontekst użytkownika i korzystać z szerokiej wiedzy. Pojawia się również nowa tarcza Siri Modular.

Apple wprowadza także pakiet Audio Intelligence. Obejmuje on Rozpoznawanie dźwięku, Live Rewind, Siri Recap oraz szybszy Shazam. Live Rewind pozwala wyświetlić jako tekst ostatnie 15 sekund rozmowy, a Siri Recap tworzy jej krótkie podsumowanie.

Apple podkreśla, że funkcje audio nie nagrywają ani nie przechowują rozmów. Za przetwarzanie odpowiada m.in. Secure Exclave w układzie S11, który działa w odizolowanym środowisku i usuwa surowe dane audio po ich przetworzeniu.

Co jeszcze zmienia watchOS 27?

Nowy system wprowadza dynamiczną siatkę aplikacji z sugestiami Siri, nowe gesty obsługiwane jedną ręką oraz inteligentne sugestie w Stosie inteligentnym. Apple rozszerza też Śledzenie cyklu o wsparcie dla perimenopauzy i menopauzy. Workout Buddy będzie ponadto działał bez iPhone'a znajdującego się w pobliżu.

Apple Watch Series 12 będzie dostępny w rozmiarach 42 i 46 mm. Nowością jest także ceramiczna wersja w kolorach perłowym białym i nocnej czrni. Modele aluminiowe otrzymały Ceramic Shield 2, które według Apple jest o 60 proc. bardziej odporne od szkła Ion-X z poprzedniej generacji.

Przedsprzedaż rusza 9 września, a sprzedaż rozpocznie się 18 września. Apple Watch Series 12 kosztuje w Polsce od 1899 zł za aluminiową wersję 42 mm, podczas gdy większy wariant 46 mm zaczyna się od 2199 zł. Za kopertę z tytanu trzeba zapłacić od 3299 zł, a ceny ceramicznego Series 12 zaczynają się od 4399 zł. W zależności od materiału i rozmiaru cena może wzrosnąć do nawet 4699 zł.

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