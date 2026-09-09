Nowy Apple Watch Ultra 4. Poprawili niemal wszystko

Apple właśnie pokazał Apple Watch Ultra 4. Czwarta generacja najbardziej zaawansowanego zegarka firmy nie przynosi rewolucji w konstrukcji, ale wprowadza sporo zmian związanych ze zdrowiem, treningami, sztuczną inteligencją i czasem pracy na baterii. Najważniejsze nowości to System monitorowania zdrowia, układ S11 oraz funkcja Gotowość.

Apple Watch Ultra 4 z nowym systemem pomiaru zdrowia

Jedną z najważniejszych zmian jest System monitorowania zdrowia, wykorzystujący nowe optyczne i elektryczne sensory tętna. Apple twierdzi, że dzięki niemu Ultra 4 oferuje najdokładniejszy pomiar tętna spośród urządzeń ubieralnych. Zegarek mierzy tętno co pięć sekund przez cały dzień, a wyniki mają również zwiększyć dokładność pierścieni Ćwiczenie i w Ruchu.

Apple Watch Ultra 4

Apple zwiększyło również częstotliwość pomiarów HRV. Zmienność rytmu zatokowego może być rejestrowana nawet 24 razy częściej, a dane są dostępne w nowej sekcji aplikacji Tętno. Pojawia się też HRV w regeneracji, analizowane względem indywidualnej wartości bazowej użytkownika, oraz nowy widok Parametrów życiowych w dzień.

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Gotowość oceni gotowość do treningu

Apple Watch Ultra 4 otrzymuje funkcję Gotowość. Analizuje ona ostatnią aktywność, obciążenie treningowe, parametry życiowe i sen, aby ocenić gotowość organizmu na dany dzień.

Gotowość w Apple Watch Ultra 4

Wynik jest przedstawiany w skali od 0 do 10 wraz z rekomendacją: Regeneracja, Oszczędzaj siły, Gotów albo Walcz. Gotowość aktualizuje się również w ciągu dnia, gdy zegarek zbiera nowe dane.

Bateria na ponad dwa dni

Apple Watch Ultra 4 ma działać do 50 godzin przy normalnym użytkowaniu oraz do 84 godzin w Low Power Mode. Poprawiono także ładowanie - 15 minut wystarczy, aby uzyskać do 18 godzin dodatkowej pracy.

Do długich treningów służą nowe tryby Extended Workout i Max Extended Workout. Pierwszy zapewnia do 25 godzin pracy z pełnymi odczytami GPS i tętna, a drugi pozwala rejestrować biegi, spacery i wędrówki nawet przez 45 godzin, nadal wykonując pomiary GPS co sekundę.

Siri AI i Audio Intelligence na nadgarstku

Ultra 4 korzysta również z Apple Intelligence. Wraz z watchOS 27 pojawia się Siri AI, oferująca rozumienie osobistego kontekstu oraz dostęp do szerokiej wiedzy.

Apple wprowadza także pakiet Audio Intelligence. Obejmuje on Rozpoznawanie dźwięku, Live Rewind, Siri Recap oraz szybszego Shazama. Live Rewind pozwala wyświetlić tekst poprzednich 15 sekund rozmowy, natomiast Siri Recap tworzy jej krótkie podsumowanie.

Apple Watch Ultra 4 - cena i dostępność

Apple Watch Ultra 4 jest dostępny w wersjach natural titanium i black titanium. Przedsprzedaż rusza 9 września, a sprzedaż rozpocznie się 18 września. Apple Watch Ultra 4 kosztuje w Polsce od 3799 zł, czyli tyle samo, ile wynosiła cena startowa poprzedniej generacji Ultra 3.

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