realme 16 Pro w świecie Harry'ego Pottera. Byliśmy na premierze w Warszawie

Organizatorzy zupełnie odpuścili sobie typową, chłodną salę konferencyjną w bezdusznym biurowcu i od progu postawili na pełny klimat Hogwartu. Tajemnicza przestrzeń w Warszawie została zaaranżowana tak, by krok po kroku wciągać w zakamarki legendarnego zamku.

realme odtworzyło świat z Harry’ego Pottera

Ogromne pomieszczenie wypełniono stylizowanymi meblami, nastrojowym, ciepłym oświetleniem oraz rekwizytami żywcem wyciągniętymi ze szkolnych sal magii. Zamiast nudnych, sterylnych standów wystawienniczych powstała przestrzeń, po której po prostu chciało się chodzić, zaglądać w każdy kąt i chłonąć tę scenografię bez pośpiechu.

Dbałość o detale widoczna była nawet w strefie gastronomicznej, gdzie catering idealnie wpasowano w motyw przewodni spotkania. Goście mogli spróbować specjalnie przygotowanych naparów z herbaty oraz drinków, które po dolaniu kolejnych składników płynnie zmieniały barwę w szkle. Te małe, widowiskowe eliksiry świetnie przełamywały typową atmosferę premier sprzętowych i idealnie wprowadzały do głównej cechy prezentowanego za chwilę urządzenia.

Zaskoczenie gośćmi

Bardzo odświeżająco wypadła też sama lista zaproszonych gości, która wykraczała daleko poza stałe branżowe grono.

Obok dziennikarzy technologicznych i twórców sprzętowych na evencie pojawili się twórcy z tiktokowej społeczności BookToka oraz reprezentanci lokalnych fanklubów.

Prawdziwym hitem okazała się obecność Joanny Kudelskiej, czyli aktorki dubbingującej Hermionę Granger we wszystkich filmach z serii.

Sama prezentacja na scenie skutecznie uciekała od schematu czytania suchych tabelek z parametrami. Prowadzący sporo miejsca poświęcili idei, że ten smartfon ma działać jak pomost łączący nowoczesną elektronikę ze światem literatury.

Zamiast przekonywać, że telefon powinien zastąpić wszystko inne, twórcy wprost zachęcali, by technologia nie odciągała nikogo od tradycyjnych książek. Współpraca miała przypominać młodszym i starszym użytkownikom, że obcowanie z popkulturą i czytanie to wciąż ogromna wartość, którą warto pielęgnować na równi z nowymi gadżetami.

Gwiazda wieczoru? realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

W kuluarach i na scenie nie zabrakło oczywiście samego bohatera wieczoru, czyli realme 16 Pro 5G. Sprzęt bazuje na bryle o grubości zaledwie 8,57 mm, napędzanej układem MediaTek Dimensity 7300 Max, z tytaniczną baterią 6500 mAh, ładowaniem 45 W oraz normami IP68 i IP69. Tylko pamiętajcie: wychodzi w wersji 12/256 GB, co jest miłym podbiciem względem bazowego realme 16 Pro 5G i 8/256 GB.

Najciekawsze dla wielu plecki wykonane ze specjalnej ekoskóry. Zastosowany materiał reaguje na zmiany temperatury czy padające światło: wystarczyło wziąć telefon do rąk lub zmienić oświetlenie, by herb Hogwartu i otaczające go grafiki zaczęły płynnie zmieniać odcienie pod palcami.

Po zejściu spod sceny uczestnicy ruszyli do stref hands-on, gdzie można było dokładnie przejrzeć zawartość czarodziejskiego kufra pełniącego funkcję pudełka. W środku umieszczono masę kolekcjonerskich dodatków:

bilet na Hogwarts Express wydrukowany na grubym, czerpanym papierze,

oficjalny list powitalny z Hogwartu oraz listę zakupów z ulicy Pokątnej,

metalową igłę do tacki SIM z motywem peronu 9 i 3/4,

komplet materiałowych zakładek do książek z symbolami czterech domów,

pamiątkowe pocztówki z postaciami i grafikami z uniwersum.

Co jeszcze zaskoczyło? Na pewno nakładka realme UI, którą zmieniono pod kątem uniwersum. Oprogramowanie zyskało stylizowane ikony systemowe, dynamiczne tapety zamku dostosowujące barwy do pory dnia oraz animację szybkiego ładowania z motywem znicza. W oprogramowaniu aparatu uczestnicy testowali dedykowane znaki wodne przypisane do konkretnych domów oraz filtry świetlne imitujące filmowy klimat scenografii.

Tuż obok smartfona zaprezentowano sprzedawane osobno, bezprzewodowe słuchawki realme T500 Pro Harry Potter Edition, które holistycznie dopełniają zestaw.

Zostały zamknięte w etui z herbem i złotym zniczem, a od strony technicznej zaoferowały aktywną redukcję hałasu ANC do 50 dB, przetworniki 12,4 mm, sześć mikrofonów do rozmów oraz łącznie do 40 godzin pracy na baterii. Dedykowana smyczka pozwalała wygodnie przewiesić je przez ramię, co świetnie pasowało do swobodnego klimatu wydarzenia.

Cena? Dostępność? Tego się nie spodziewacie

Wszystkie kwestie sprzedażowe wyjaśniono krótko i bez przeciągania. Smartfon w wersji pamięciowej 12/256 GB został wyceniony na 2999 zł, natomiast słuchawki trafiły do oferty w cenie 499 zł.

Co ważne, ten kolekcjonerski smartfon wyprodukowano w ściśle limitowanym nakładzie - na cały świat dostępnych jest jedynie 5000 sztuk. Sprzęt pojawił się już w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Za to bezprzewodowe słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition za 499 zł są do kupienia w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, a także na Allegro, realmeshop.pl i u operatorów sieci operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Warszawski pokaz udowodnił, że premiera nowego urządzenia może być czymś znacznie ciekawszym niż tylko formalnym spotkaniem biznesowym. Połączenie filmowego wystroju, nietuzinkowych gości, literackiego tła i dopracowanego sprzętu złożyło się na wyjątkowo udane popołudnie, które zostawiło po sobie świetne wspomnienia.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.