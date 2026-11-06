Pierwsze okulary Samsunga już gotowe. Wiemy, kiedy je kupisz

Po prawie dwóch latach plotek i kilku miesiącach od pierwszej oficjalnej zapowiedzi, wszystko wskazuje na to że w końcu doczekamy się premiery inteligentnych okularów Samsunga. Informację o wypuszczeniu urządzenia do sprzedaży zdradził jeden z partnerów koncernu podczas publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał 2026 roku.

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Inteligentne okulary Samsunga doczekały się daty przedsprzedaży

Warby Parker, czyli amerykańska firma zajmująca się projektowaniem i sprzedażą okularów, poinformowała, że przedsprzedaż pierwszej kolekcji Intelligent Eyewear rozpocznie się 12 listopada. Przedsiębiorstwo zapowiedziało również, że zamówienia klientów będą dostarczane w okresie świątecznym.

Data dotyczy pierwszej kolekcji okularów przygotowanej przez Warby Parker we współpracy z Samsungiem. Podczas rozmowy dotyczącej wyników finansowych zarówno CEO Dave Gilboa, jak i współzałożyciel oraz współdyrektor generalny Neil Blumenthal używali określenia "pierwsza kolekcja". Może ono sugerować, że współpraca obu firm będzie kontynuowana przy kolejnych generacjach oprawek, choć na razie nie ma oficjalnych informacji na ten temat.

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Samsung nie będzie jednak jedyną marką zaangażowaną w wygląd nowych okularów. Producent współpracuje również z Gentle Monster. Wcześniejsze przecieki wskazywały na sześć wariantów oprawek przygotowanych przez tę markę oraz trzy kolejne modele od Warby Parker. Dzięki temu użytkownicy mają otrzymać wybór różnych kształtów i kolorów, a urządzenie ma przypominać zwykłe okulary zamiast charakterystycznego gadżetu technologicznego.

Samsung postawił na okulary bez wyświetlacza

Pierwsza generacja Intelligent Eyewear nie będzie urządzeniem wyposażonym w ekran umieszczony przed oczami. Samsung zdecydował się na konstrukcję zbliżoną do okularów Ray-Ban Meta. Za komunikację z użytkownikiem odpowiadają głośniki typu open-ear oraz mikrofony, a polecenia można wydawać głosowo.

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Sercem urządzenia ma być układ Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Okulary będą współpracować ze smartfonem Galaxy, a za funkcje związane ze sztuczną inteligencją odpowiadać będzie Gemini firmy Google. Samsung, Google i Qualcomm rozwijają urządzenie jako część ekosystemu Android XR.

Wcześniejsze przecieki ujawniły również aparat o rozdzielczości 12 Mpix, który ma umożliwiać nagrywanie materiałów w 3K przy 30 kl./s. Według tych informacji okulary otrzymają 2 GB RAM-u oraz 64 GB pamięci na zdjęcia i nagrania. Cała konstrukcja ma ważyć około 41 g z podstawowymi szkłami.

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Wśród zastosowań wymienianych przy okazji prezentacji urządzenia znalazły się między innymi nawigacja, tłumaczenie rozmów oraz zadawanie Gemini pytań dotyczących otoczenia. Aparat pozwoli również rejestrować zdjęcia i filmy z perspektywy użytkownika.

Samsung przewidział także rozwiązania mające ograniczać problemy związane z prywatnością. Podczas nagrywania ma świecić się dioda LED umieszczona na oprawkach. Okulary mają również odmówić rozpoczęcia nagrywania, jeśli wykryją próbę zasłonięcia diody.

Kiedy okulary Samsunga trafią do klientów?

Najważniejszą niewiadomą pozostaje dokładna data rozpoczęcia dostaw. Warby Parker poinformował jedynie, że zamówienia złożone w przedsprzedaży będą dostarczane "w okresie świątecznym". Póki co nie ma informacji co do dostępności urządzenia. Niewykluczone, że inteligentne okulary Samsunga w pierwszej fali trafią do sprzedaży jedynie w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

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12 listopada powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących urządzenia, w tym jego ceny oraz dostępności. Gorąco trzymam kciuki, smart okulary Samsunga nie powtórzyły losu zeszłorocznego Galaxy Trifold - zarówno pod względem dostępności, jak i szybkości, z jaką zwinął się z rynku.

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