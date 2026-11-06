Wpuścisz Claude'a do swojego banku? Sprawdzi, dlaczego nie trzyma się ciebie kasa
Anthropic testuje moduł finansów osobistych w Claude i podpina czatbota pod rachunki bankowe. Nowa funkcja analizuje wydatki użytkowników z ostatnich dwóch lat.
Algorytmy sztucznej inteligencji siedzą już w telefonach, domowym sprzęcie, edytorach tekstu i wyszukiwarkach. Wciskają się do każdego narzędzia roboczego i analizują niemal każde kliknięcie myszką. Zastanawiałeś się kiedyś, co z twoim kontem bankowym?
Chciałbyś wpuścić model językowy podpięty do sieci prosto do historii swoich przelewów, opłat za mieszkanie i nocnych zakupów kartą? Jeśli twoja odpowiedź brzmi twierdząco, twórcy Claude przygotowali coś w sam raz dla ciebie, jeśli mieszkasz w kraju wolności i broni palnej. Anthropic otwiera furtkę, przez którą bot wejdzie w finanse i przejrzy wyciągi z ostatnich miesięcy.
Anthropic rozpoczął testy nowej funkcji finansów osobistych wewnątrz Claude. Opcja trafiła na razie do amerykańskich subskrybentów planów Pro, Max oraz Ultra, którzy mogą spiąć swoje konta bankowe bezpośrednio z czatbotem.
Do integracji wykorzystano platformę Plaid - ten sam backend łączy się z ponad 12 tysiącami instytucji finansowych w USA, w tym z gigantami pokroju Citi czy Chase. Podobny krok wykonało w maju OpenAI ze swoim modułem ChatGPT Finances.
Claude wejdzie do banku
Połączenie konta z modelem opiera się wyłącznie na dostępie do odczytu. Claude nie ma uprawnień do zlecania przelewów, zarządzania kapitałem ani samodzielnego inwestowania pieniędzy.
System zaprojektowano z ograniczeniem czasowym: bot widzi historię transakcji maksymalnie do dwóch lat wstecz i ma kategoryczny zakaz generowania wiążących porad inwestycyjnych.
Anthropic - według swoich zapewnień - kładzie nacisk na prywatność, chcąc wyróżnić swoją ofertę na tle konkurencji. W module Personal Finance usunięto reklamy oraz sponsorowane rekomendacje, więc bot nie promuje konkretnych kart kredytowych, pożyczek ani kont oszczędnościowych.
Rozmowy prowadzone w tym panelu są wyłączone z trenowania kolejnych modeli. W ChatGPT użytkownik musi samodzielnie zmienić domyślne ustawienia konta, bo bez tego jego zapytania finansowe zasilają zbiory treningowe OpenAI.
Wykrywanie subskrypcji
W codziennym użytkowaniu Claude potrafi przeczesać historię konta pod kątem ukrytych opłat, podwójnie pobranych płatności czy rosnących po cichu miesięcznych subskrypcji.
Użytkownik wygeneruje w oknie rozmowy tygodniowe wykresy wydatków, kalendarz opłat i zestawienie domowego budżetu. Czatbot odpowiada też na pytania o pojęcia finansowe, tłumacząc na bieżąco mechanizmy takie jak roczna stopa oprocentowania.
W planach firmy jest współpraca z licencjonowanymi doradcami i regulowanymi podmiotami rynkowymi. Anthropic zaprasza banki oraz zarządców majątku do rozmów o integracji usług, choć szczegółów technicznych jeszcze nie ujawnia.
Ryzyko wycieku danych? Halucynacje w domowym budżecie?
Wpuszczenie bota LLM do logów bankowych budzi ogromny sceptycyzm i ty też powinieneś zachować spory dystans. Pośrednik w postaci Plaid agreguje wrażliwe dane logowania oraz bilanse, a każdy błąd w uprawnieniach API lub podatność typu prompt injection może wystawić historię twoich zakupów na widok publiczny. Modele językowe wciąż miewają problemy z twardą arytmetyką transakcyjną - wystarczy drobna pomyłka w interpretacji salda, by wyciągnąć mylne wnioski o stanie portfela.
Bezpieczeństwo finansowe wymaga izolacji danych, a wiara w obietnice korporacji szykującej się do wejścia na giełdę bywa ryzykowna. Dzisiaj Anthropic gwarantuje brak reklam i brak trenowania modeli na twoich wyciągach, ale regulaminy usług w branży technologicznej potrafią zmienić się jedną aktualizacją polityki prywatności.
Miniaturka stworzona przy pomocy Gemini
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.