Wpuścisz Claude'a do swojego banku? Sprawdzi, dlaczego nie trzyma się ciebie kasa

Algorytmy sztucznej inteligencji siedzą już w telefonach, domowym sprzęcie, edytorach tekstu i wyszukiwarkach. Wciskają się do każdego narzędzia roboczego i analizują niemal każde kliknięcie myszką. Zastanawiałeś się kiedyś, co z twoim kontem bankowym?

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Chciałbyś wpuścić model językowy podpięty do sieci prosto do historii swoich przelewów, opłat za mieszkanie i nocnych zakupów kartą? Jeśli twoja odpowiedź brzmi twierdząco, twórcy Claude przygotowali coś w sam raz dla ciebie, jeśli mieszkasz w kraju wolności i broni palnej. Anthropic otwiera furtkę, przez którą bot wejdzie w finanse i przejrzy wyciągi z ostatnich miesięcy.

Anthropic rozpoczął testy nowej funkcji finansów osobistych wewnątrz Claude. Opcja trafiła na razie do amerykańskich subskrybentów planów Pro, Max oraz Ultra, którzy mogą spiąć swoje konta bankowe bezpośrednio z czatbotem.

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Do integracji wykorzystano platformę Plaid - ten sam backend łączy się z ponad 12 tysiącami instytucji finansowych w USA, w tym z gigantami pokroju Citi czy Chase. Podobny krok wykonało w maju OpenAI ze swoim modułem ChatGPT Finances.

Claude wejdzie do banku

Połączenie konta z modelem opiera się wyłącznie na dostępie do odczytu. Claude nie ma uprawnień do zlecania przelewów, zarządzania kapitałem ani samodzielnego inwestowania pieniędzy.

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System zaprojektowano z ograniczeniem czasowym: bot widzi historię transakcji maksymalnie do dwóch lat wstecz i ma kategoryczny zakaz generowania wiążących porad inwestycyjnych.

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Anthropic - według swoich zapewnień - kładzie nacisk na prywatność, chcąc wyróżnić swoją ofertę na tle konkurencji. W module Personal Finance usunięto reklamy oraz sponsorowane rekomendacje, więc bot nie promuje konkretnych kart kredytowych, pożyczek ani kont oszczędnościowych.

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Rozmowy prowadzone w tym panelu są wyłączone z trenowania kolejnych modeli. W ChatGPT użytkownik musi samodzielnie zmienić domyślne ustawienia konta, bo bez tego jego zapytania finansowe zasilają zbiory treningowe OpenAI.

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Wykrywanie subskrypcji

W codziennym użytkowaniu Claude potrafi przeczesać historię konta pod kątem ukrytych opłat, podwójnie pobranych płatności czy rosnących po cichu miesięcznych subskrypcji.

Użytkownik wygeneruje w oknie rozmowy tygodniowe wykresy wydatków, kalendarz opłat i zestawienie domowego budżetu. Czatbot odpowiada też na pytania o pojęcia finansowe, tłumacząc na bieżąco mechanizmy takie jak roczna stopa oprocentowania.

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W planach firmy jest współpraca z licencjonowanymi doradcami i regulowanymi podmiotami rynkowymi. Anthropic zaprasza banki oraz zarządców majątku do rozmów o integracji usług, choć szczegółów technicznych jeszcze nie ujawnia.

Ryzyko wycieku danych? Halucynacje w domowym budżecie?

Wpuszczenie bota LLM do logów bankowych budzi ogromny sceptycyzm i ty też powinieneś zachować spory dystans. Pośrednik w postaci Plaid agreguje wrażliwe dane logowania oraz bilanse, a każdy błąd w uprawnieniach API lub podatność typu prompt injection może wystawić historię twoich zakupów na widok publiczny. Modele językowe wciąż miewają problemy z twardą arytmetyką transakcyjną - wystarczy drobna pomyłka w interpretacji salda, by wyciągnąć mylne wnioski o stanie portfela.

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Bezpieczeństwo finansowe wymaga izolacji danych, a wiara w obietnice korporacji szykującej się do wejścia na giełdę bywa ryzykowna. Dzisiaj Anthropic gwarantuje brak reklam i brak trenowania modeli na twoich wyciągach, ale regulaminy usług w branży technologicznej potrafią zmienić się jedną aktualizacją polityki prywatności.

Miniaturka stworzona przy pomocy Gemini

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