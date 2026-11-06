Samsung Galaxy S25 za 1500 zł. Cena taka, że się nie zastanawiaj

Play wystartował z promocją na telefony i obniżył ceny trzech modeli o połowę. W tym zeszłorocznego sztandarowca, który mimo ponad roku na karku wciąż jest świetnym wyborem. Za 1500 zł - genialnym.

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Samsung Galaxy S25 za 1499 zł w Play

Świąteczna wyprzedaż jest dostępna już w listopadzie i jej warunki są naprawdę proste. Aby uzyskać cenę na poziomie 1499 zł (zamiast 2999 zł) za Samsunga Galaxy S25 12/128 GB, trzeba będzie przenieść numer lub kupić nowy numer w Play. Należy wybrać jedną z ofert:

abonament L za 100 zł/mies. po rabatach z internetem w telefonie bez limitu prędkości oraz danych, 34,36 GB w roamingu UE oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami;

abonament Homebox za 130 zł/mies. po rabatach z internetem w telefonie bez limitu prędkości oraz danych, 34,36 GB w roamingu UE oraz dodatkową kartą SIM z nielimitowanym internetem bezprzewodowym.

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Oba pakiety obejmują umowę z 24-miesięcznym zobowiązaniem i pozwalają obniżyć cenę urządzenia do 1499 zł. Standardowa cena urządzenia w Play za wersję 12/128 GB to 2999 zł, z kolei w popularnych elektromarketach telefon kosztuje nawet 3500 zł. 1500 zł to natomiast kwota, za którą co najwyżej kupimy średniopółkowego Galaxy A37 w wydaniu 6/128 GB. Galaxy S25 to z kolei zeszłoroczny bazowy sztandarowy model.

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Wraz z abonamentem L opłaty przez dwa lata będą wyglądać następująco:

opłata jednorazowa na start: 499 zł;

od 1. do 23. mies. - 141,67 zł/mies. (41,67 zł + 100 zł);

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Łącznie za telefon i abonament zapłacimy 3899 zł - 1499 zł za telefon i 2400 zł za abonament. Kwota ta nie odbiega od ceny samego Galaxy S25 w elektromarketach (ok. 3500 zł), a w cenie dostajemy jeszcze nielimitowany internet w telefonie. Nawet jeśli udałoby się znaleźć Galaxy S25 za 3000 zł, to i tak trzeba doliczyć co najmniej 35 zł/mies. (840 zł w skali dwóch lat) za usługi komórkowe. W ofercie operatora mamy po prostu znacznie lepsze warunki.

Jeśli wolicie abonament, ta opcja jest zdecydowanie dla was. Nie musicie przenosić swojego numeru, ale tak będzie po prostu najwygodniej.

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