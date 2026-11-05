Kupujesz internet i dają Netflixa na dwa lata. Za darmo

Zasada działania nowej akcji Play jest bardzo prosta: do każdego dostępnego pakietu internetu światłowodowego firma dorzuca darmowy dostęp do uwielbianej przez Polaków platformy streamingowej. Nie trzeba nawet wybierać najdroższych planów z wyższymi prędkościami łącza. Takie same warunki obowiązują wszystkich.

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Światłowód Play z Netflixem za darmo przez 2 lata

Promocja jest skierowana przede wszystkim do nowych klientów, którzy jeszcze nie mają światłowodu Play. Aby z niej skorzystać, należy wybrać jeden z wariantów prędkości internetu. Do dyspozycji są:

do 300 Mb/s - od 65 zł/mies.;

do 600 Mb/s - od 75 zł/mies.;

do 1 Gb/s - od 85 zł/mies.;

do 2 Gb/s - od 100 zł/mies.;

do 8 Gb/s - od 140 zł/mies.

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Ważne jest to, aby zdecydować się na pakiet z umową na 24 miesiące. Play oferuje również inne promocje z opcją światłowodu przez rok bez opłat, ale należy wybrać wersję "światłowód z Netflixem".

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Play zapewnia 2-letni dostęp do Netflixa w cenie abonamentu. Jest to bazowa wersja usługi kosztująca normalnie 37 zł/mies., która umożliwia oglądanie treści w rozdzielczości 720p (do 1080p i 4K potrzeba wyższych planów), pozwala na seans na jednym urządzeniu jednocześnie oraz pobieranie materiałów do odtwarzania w trybie offline wyłącznie na jednym telefonie lub innym sprzęcie.

Użytkownik, który już wcześniej korzystał z Netflixa, może połączyć swoje konto z Play, używając tego samego adresu e-mail. Dzięki temu zachowa profile oraz historię oglądania. Operator jednak zastrzega, że po 24 miesiącach plan Netflix może ulec zmianie i zacząć zawierać reklamy. Play przygotowuje się już do wdrożenia przez Netflixa w Polsce nowego pakietu od 1 marca 2027 r.

Prawie 900 zł oszczędności

Pakiet łączący światłowód z Netflixem to przede wszystkim kwestia oszczędności. Jasne, płacimy pełną cenę za internet, ale za to oszczędzamy na dostępie do platformy VOD, która kosztuje 37 zł/mies. W skali roku daje to 444 zł w kieszeni, a dwóch lat - już 888 zł. To naprawdę sporo kasy, którą można wydać na inne cele, nie rezygnując z Netflixa.

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