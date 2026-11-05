BLIK rozdaje kasę za parkowanie w aplikacji. Wystarczy włączyć jedną opcję

Kto regularnie opłaca postój za pomocą aplikacji mobilnych, z pewnością kojarzy SkyCash. Popularny operator udostępnił właśnie w swojej aplikacji świetne ułatwienie pozwalające na automatyczne zasilanie portfela środkami na postój. W tym celu trzeba będzie skorzystać z płatności powtarzalnych BLIK.

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10 zł na parkowanie za skorzystanie z BLIK-a

SkyCash działa w oparciu o wirtualny portfel, za pomocą którego można opłacać bilety komunikacji miejskiej czy strefy płatnego parkowania. Do tej pory użytkownik musiał go regularnie doładowywać - np. kartą płatniczą, tradycyjnymi kodami BLIK albo usługami Apple Pay lub Google Pay. Głównym problemem tego rozwiązania było to, że o każdorazowym zasileniu konta trzeba było pamiętać samodzielnie.

Natomiast płatności powtarzalne BLIK działają trochę jak subskrypcja z podłączoną kartą - jeśli usługa wymaga płatności, automatycznie pobiera pieniądze. SkyCash zachęca swoich klientów do konfiguracji nowej funkcji, oferując 10 zł od BLIK-a za parkowanie. Aby odebrać ten przyjemny bonus, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

zalogować się lub zarejestrować w aplikacji SkyCash;

aktywować płatności powtarzalne BLIK w czasie trwania promocji od 2 do 30 listopada 2026 r. i włączyć usługę top-up;

wejść w aplikację bankową, wygenerować 6-cyfrowy kod BLIK i wkleić lub wpisać go do programu podczas konfiguracji;

zaakceptować operację w bankowości mobilnej.

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Promocja dotyczy użytkowników, którzy wcześniej nie aktywowali w aplikacji żadnej z metod automatycznego zasilania portfela (karty płatniczej, Google Pay ani Apple Pay). Po spełnieniu wszystkich warunków na konto SkyCash trafi bonusowe 10 zł na poczet kolejnego parkowania.

Akcja jest ograniczona czasowo - trwa tylko do końca miesiąca oraz zakłada limit 10 tys. uczestników.

Nie każdy skorzysta z tej metody płatności

Funkcja jest dostępna wyłącznie dla klientów banków, które wdrożyły płatności powtarzalne BLIK. Opcję znajdziemy m.in. w PKO Banku Polskim, Erste Banku Polska, ING Banku Śląskim, Banku Millennium, Spółdzielczej Grupie Bankowej, Nest Banku, Alior Banku, Crédit Agricole czy mBanku. Niestety usługa nie jest wspierana przez wszystkie instytucje (nie obsługuje jej np. Bank Pekao, którego sam jestem klientem).

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