Odkurzacz Dyson za 892 zł. Używają go po 8 lat i polecają

Dyson, podobnie jak Thermomix, stał się niezbędnym wyposażeniem w domach i mieszkaniach wielu Polaków. Jedni mówią, że popularność jest w pełni zasłużona - drudzy zaś twierdzą, iż to kwestia trendów i chęci pokazania się. Nie mnie to oceniać, ale wiem, że nowa oferta MediaMarktu jest godna zainteresowania.

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Odkurzacz bezprzewodowy Dysona za 892 zł w promocji

Odkurzacze tego producenta kojarzą nam się z wysokimi cenami, sięgającymi 1500, 2000 czy nawet 3000 zł. Tanio zatem nie jest, chociaż cena często idzie w parze z możliwościami i jakością. Tym razem w promocji znalazł się model V8 Absolute - to sprzęt wydany w 2016 r., który przez ostatnie lata był sukcesywnie ulepszany.

Mimo że sprzęt ma sporo lat na karku, wciąż jest to godny polecenia model, szczególnie w cenie poniżej 1000 zł. Urządzenie w MediaMarkt jest dostępne za 999 zł - o 800 zł taniej, zamiast wyjściowych 1799 zł. Jest jednak sposób, aby dostać je jeszcze taniej dzięki akcji rabatowej pozwalającej na obniżenie ceny o 60 zł za każde wydane 500 zł.

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Aby z niej skorzystać, trzeba kupić dwa przedmioty, czyli do zestawu należy dodać dowolny produkt biorący udział w promocji - najlepiej tani drobiazg. Mnie udało się znaleźć środek do czyszczenia płyt indukcyjnych i stali nierdzewnej Dr. Beckmann 250 ml za 12,99 zł. Dzięki niemu wartość zamówienia wzrasta do 1011,99 zł, co aktywuje podwójny rabat (2 x 60 zł).

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Tym sposobem łączna cena zamówienia spada do 891,99 zł, a sam odkurzacz wychodzi jeszcze taniej. To kwota, która nie kojarzy się ze sprzętami Dysona, a raczej z tańszymi propozycjami odkurzaczy mających jedynie przypominać urządzenia tego producenta.

Co potrafi Dyson V8 Absolute?

Choć to starsza konstrukcja, urządzenie wciąż może pochwalić się niezłymi możliwościami. W zestawie znajdziemy dwie elektroszczotki: uniwersalną Motorbar oraz mniejszą Fluffy do twardych podłóg z miękkim wałkiem, a także końcówkę szczelinową, stację dokującą czy ładowarkę. Urządzenie charakteryzuje się niezłą mocą ssania 115 AW, maksymalnie 40-minutowym czasem pracy oraz pojemnikiem 0,54 l z dźwigienką do higienicznego usuwania brudu.

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Posiadacze V8 Absolute twierdzą, że choć korzystają ze sprzętu od wielu lat kilka razy w tygodniu, ten wciąż działa jak należy. Trudno powiedzieć, czy chińska konkurencja w cenie do 900 zł jest w stanie osiągnąć zbliżony poziom niezawodności.

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