Kaufland wprowadza wagi, które wiedzą, co kupujesz. I kasy, jakich nie było

Market uruchamia też inteligentne wagi do owoców i warzyw, wykorzystujące sztuczną inteligencję, które znacząco ułatwiają szukanie produktów. Ponadto wszystkie sklepy sieci w Polsce obsługują kasy samoobsługowe bez wypakowywania towaru wraz z autorską metodą płatności Kaufland Pay.

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Kasa samoobsługowa to przeżytek. Kasy hybrydowe są znacznie lepsze

Przyzwyczailiśmy się już do rzeczywistości kas samoobsługowych. Jedni lubią to rozwiązanie, bo znacząco usprawnia zakupy, szczególnie małe. Inni z kolei go nienawidzą, ponieważ uważają, iż w ten sposób wyręczają pracowników sklepów.

Kaufland testuje rozwiązanie pośrednie: tzw. kasę hybrydową. Nowość jest już dostępna w jednym z polskich marketów sieci. W kasie zastosowano powiększony stół podawczy. Całość może pracować w dwóch trybach: samoobsługowym dla klientów sieci, a po obróceniu ekranu kontrolę przejmuje pracownik sklepu.

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Kaufland obecnie analizuje efektywność tego formatu również na innych rynkach, nie tylko w Polsce. W klasycznej samoobsłudze kasjer także może pomóc - czasami musi, np. podczas weryfikacji wieku kupującego, ale domyślnie jest to opcja stworzona dla klienta. Z kolei w kasie hybrydowej sprzedawca mógłby efektywniej kasować większe zakupy.

Z perspektywy klienta jest to idealna sytuacja. Nie musi ustawiać się w kolejce do klasycznej kasy - w niektórych sytuacjach nie będzie też musiał samodzielnie kasować produktów.

Ulepszone wagi ze sztuczną inteligencją trafiają do Kauflandu

Jednocześnie Kaufland w 23 marketach w całej Polsce wdrożył inteligentne wagi w działach owoców i warzyw. Urządzenia wyposażono w kamery podobne do tych w kasach samoobsługowych - na podstawie wyglądu podpowiadają one na ekranie kafelek konkretnego produktu. Wykorzystuje się tu algorytm sztucznej inteligencji.

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To częściowo eliminuje potrzebę przeklikiwania się przez menu dostępnych artykułów w celu znalezienia odpowiedniej pozycji. Nie ma tu jednak pełnej automatyzacji. System działa nawet wtedy, gdy warzywo lub owoc znajduje się w woreczku foliowym. Duże kafelki mają ułatwić sprawę osobom z gorszym wzrokiem.

Etykiety drukowane przez inteligentne wagi są obsługiwane podczas zakupów bez wypakowywania towaru przy kasie K-Scan. Usługa oraz Kaufland Pay są też dostępne we wszystkich sklepach sieci w Polsce.

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