Nowe ataki na polskie sklepy. Jest apel policji 

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed cyberatakami wymierzonymi w systemy chłodnicze podmiotów komercyjnych. W udostępnionym komunikacie służby potwierdziły, że CBZC "obserwuje wzmożoną aktywność cyberprzestępców celujących w podmioty komercyjne korzystające z infrastruktury cyfrowej, połączonej z systemami chłodniczymi w sektorze spożywczym i medycznym na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej".

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Według policyjnych danych mowa jest już o kilku tego typu atakach w kraju

- Działania sprawców polegają na celowej, nieuprawnionej ingerencji w systemy chłodnicze za pomocą sieci Internet, co prowadzi do celowego wyłączania systemów, zmiany temperatur, a w konsekwencji do strat materialnych lub przestojów w działalności - wyjaśnia CBZC.

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Bardziej precyzyjną liczbę podaje RMF FM. Według rozgłośni policja odnotowała już co najmniej 10 ataków na sklepowe urządzenia chłodnicze w Polsce.

Krótko po tym, gdy o atakach zrobiło się głośno w Europie, sieć obiegły nagrania z olsztyńskiego sklepu Auchan. Na zdjęciach i filmach widać było puste i niedziałające lodówki. Sieć potwierdziła portalowi olsztyn.com.pl, że "nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów sterowania urządzeniami chłodniczymi" wystąpiły w trzech lokalizacjach: Olsztynie, Częstochowie-Poczesnej i Sosnowcu.

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Wcześniej CERT Polska mówił o dwóch urządzenia chłodniczych w Polsce, które zostały zaatakowane.

Odliczanie, niestety, trwa. "Rzeczpospolita" informowała, że problemy wystąpiły w sklepie sieci Selgros. Według nieoficjalnych doniesień dziennika problem ma być związany z regulatorami temperatury duńskiej firmy Danfoss. Przedstawiciele sklepu nie potwierdzili jednak awarii i nie odpowiedzieli na pytania serwisu.

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Polskie sklepy świadome zagrożenia

Natomiast Żabka w komunikacie przesłanym "Rzeczpospolitej" przekazała, że sieć bierze pod uwagę ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń, ograniczając je "poprzez stosowane zabezpieczenia sieciowe oraz bieżące działania w obszarze cyberbezpieczeństwa".

Scenariusze podobne do obserwowanych w ostatnim czasie w innych krajach są uwzględniane w naszych analizach ryzyka i działaniach bezpieczeństwa - wyjaśniło Biuro Prasowe Żabka Polska.

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Podobne stanowisko ma m.in. Ikea, która zdaje sobie sprawę z zagrożenia i na bieżąco monitoruje sytuację.

Tymczasem nie wszyscy potraktowali ostrzeżenia poważnie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zauważał, że wiele podmiotów nie zdecydowało się odłączyć lodówek od sieci. Szef resortu groził, że będą ujawniane nazwy firm, które zlekceważyły komunikaty sugerujące interwencję.

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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zaleca podmiotom komercyjnym weryfikację sieci, sterowników chłodniczych oraz panelu sterowania, celem sprawdzenia, czy nie są dostępne bezpośrednio z poziomu publicznego adresu IP, zmianę haseł infrastruktury, aktualizację oprogramowania i wdrożenie łatek bezpieczeństwa i najnowszych wersji oprogramowania układowego wydanego przez producentów urządzeń.

Lodówki to dopiero początek?

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przewidują, że na celownik mogą zostać wzięte inne miejsca i punkty, m.in. stacje benzynowe.

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(...) użytkownik końcowy, niezależnie od tego, czy jest to przysłowiowy Kowalski czy sklep osiedlowy, musi również być świadomy ryzyka płynącego z wykorzystania urządzeń "smart". Takie ataki będą się powtarzać i powinniśmy zarówno indywidualnie, jak i jako społeczeństwo przygotować się na ich wystąpienie i nauczyć się radzić sobie z ich skutkami - powiedział serwisowi money.pl Robert Ługowski, Cybersecurity Architect w Safesqr.

Chętnych do utrudniania nam życia na pewno nie będzie brakować.

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Póki co ostatnich ataków na systemy chłodnicze przyznały się dwie prorosyjskie grupy: Z-Pentest i NoName057(16). Nie ma jednak pewności, że to faktycznie one stoją za zamieszaniem.

Zdjęcie główne: Polina Ronca / Shutterstock.com

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