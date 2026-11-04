Tańszy iPhone dogoni modele Pro. Wyciek zdradza plany Apple'a

W ubiegłym tygodniu do sieci trafiła garść informacji na temat specyfikacji iPhone'a 18e, która dała nam wgląd w plany Apple'a dotyczące najtańszego smartfona z nadchodzącej generacji. Teraz podobny przeciek dotyczy podstawowego iPhone'a 18. Informator Digital Chat Station opublikował w chińskim serwisie Weibo szczegóły dotyczące kilku zmian, jakie producent ma przygotowywać dla tego modelu. Wśród nich znalazły się nowy procesor, większa bateria oraz ekran z odświeżaniem 120 Hz.

REKLAMA

iPhone 18 z procesorem A20 i większą baterią

Według informacji przekazanych przez Digital Chat Station podstawowy iPhone 18 otrzyma układ A20 wykonany w procesie technologicznym 2 nm. Będzie to kolejny krok Apple w kierunku wykorzystania nowszej litografii w swoich smartfonach. Procesor ma być jednak słabszy od wariantu A20 Pro, który trafił do droższych modeli. Mimo tego przejście na technologię 2 nm powinno przynieść wzrost wydajności i poprawę efektywności energetycznej względem układów poprzedniej generacji.

Drugą z zapowiadanych zmian jest większa bateria. Informator nie podał konkretnej pojemności akumulatora ani nie określił, jak dużego wzrostu możemy się spodziewać. Wiadomo jedynie, że Apple ma zwiększyć jego pojemność, co powinno przełożyć się na dłuższy czas pracy urządzenia. Podobne zmiany widzieliśmy już w iPhone'ach 18 Pro i 18 Pro Max, które zadebiutowały jesienią.

REKLAMA

Ekran 120 Hz i dwa aparaty 48 Mpix

Digital Chat Station wskazuje również na ekran OLED o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1,5K. Panel ma oferować częstotliwość odświeżania 120 Hz, a więc obsługiwać technologię ProMotion. Byłaby to istotna zmiana względem podstawowego iPhone'a 17, który tkwił w 60-hercowym więzieniu.

Przedni panel ma zachować standardową wyspę Dynamic Island. Według informatora Apple nie planuje zastosowania jej mniejszej wersji, która ma być jednym z rozwiązań zarezerwowanych dla droższych urządzeń. Smartfon będzie również wyposażony w Face ID.

REKLAMA

Z tyłu znajdą się dwa aparaty o rozdzielczości 48 Mpix. Przeciek nie ujawnia jednak szczegółów dotyczących zastosowanych sensorów ani ich możliwości. Nie wiadomo również, czy Apple zdecyduje się na zmiany w obiektywach względem poprzedniej generacji.

iPhone 18 może być droższy od poprzednika

Digital Chat Station wspomina także o możliwej podwyżce ceny podstawowego iPhone'a 18. Na razie nie ma jednak żadnych konkretnych informacji dotyczących kwoty, o jaką Apple mógłby zwiększyć cenę urządzenia. Sam informator zaznacza, że jest to przypuszczenie, a nie potwierdzona informacja.

REKLAMA

Warto przy tym pamiętać, że ceny smartfonów Apple już wcześniej uległy zmianom. Obecnie podstawowy iPhone 17 kosztuje obecnie w w oficjalnym sklepie Apple'a 4499 zł za wariant 256 GB i 5499 zł za wariant 512 GB, czyli o 500 złotych więcej niż w momencie premiery.

Według dotychczasowych doniesień Apple planuje zaprezentować podstawowego iPhone'a 18 w pierwszej połowie 2027 r. Smartfon ma zadebiutować równolegle z iPhone'em 18e oraz drugą generacją iPhone'a Air.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: photoschmidt / Shutterstock

Ładowanie...