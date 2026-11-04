Od kiedy można kupić iPhone'a Duo? Absurdalna odpowiedź Apple

Kurz po głośnej premierze iPhone'a Duo zdążył już opaść. Pierwsze egzemplarze trafiły już do klientów, a kolejne fale zamówień są w drodze. Większość osób, które nie kupiły telefonu zaraz po starcie przedsprzedaży, musi czekać do grudnia, a nawet stycznia. Nie ma możliwości pójścia do sklepu i kupienia nowego składaka Apple'a od ręki. Sytuacja nie poprawi się w najbliższej przyszłości.

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Nawet Apple nie wie, kiedy iPhone Duo będzie normalnie dostępny

Apple na wrześniowym wydarzeniu pokazało trzy smartfony: iPhone'a 18 Pro, 18 Pro Max oraz iPhone'a Duo. Dwa klasyczne modele trafiły niemal od razu do sprzedaży i tylko na początku był problem z ich dostępnością - szczególnie z wersją Pro Max. Dostępność ta obecnie się poprawia i u wielu sprzedawców możemy nabyć te urządzenia praktycznie od ręki.

iPhone Duo przez ogromne zainteresowanie wyprzedał się dosłownie w kilka minut, a decydując się na zakup w sklepach internetowych, na dostawę trzeba czekać aż do stycznia 2027 r. Apple pochwaliło się wynikami finansowymi za czwarty kwartał fiskalny 2026 r. (który zakończył się 26 września). Dyrektor operacyjny Apple'a wypowiedział się na temat dostępności pierwszego składaka:

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Obecnie iPhone Duo jest objęty ograniczeniami. Proces wprowadzania na rynek przebiega pomyślnie i ciężko pracujemy, aby ten rewolucyjny, nowy produkt trafił w ręce naszych klientów tak szybko, jak to możliwe. Jednak w tej chwili trudno przewidzieć, kiedy podaż i popyt osiągną równowagę - mówi Sabih Khan.

Ze słów wysokiego szczebla przedstawiciela Apple'a jasno wynika, że nawet sam producent nie wie, kiedy kwestia dostępności iPhone'a Duo się poprawi.

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Obecnie, chcąc zamówić składanego iPhone'a przez oficjalny sklep Apple'a, musimy czekać aż do 22 stycznia 2027 r. - czyli prawie trzy miesiące. Od momentu startu oficjalnej sprzedaży data nie uległa zmianie, ale trudno powiedzieć, czy po tym terminie wszystko wróci do normy i urządzenia będą dostępne w sklepach bez czekania kilku tygodni czy nawet miesięcy.

Według wcześniejszych nieoficjalnych doniesień Apple do końca 2026 r. miało wyprodukować aż 10 mln egzemplarzy iPhone'a Duo na cały świat. Podejrzewam, że w 2027 r. liczba ta również będzie znacząco rosnąć, ponieważ sam producent uważa, że popyt na jego pierwszego składaka jest "niezwykły".

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Gdybym miał obstawiać, sytuacja z dostępnością poprawi się dopiero w okolicach marca lub kwietnia 2027 r. - w połowie cyklu iPhone'a Duo pierwszej generacji.

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