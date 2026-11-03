iPhone Duo dobija mnie brakiem Face ID. Na szczęście jest chytra sztuczka

iPhone Duo jest teraz moim głównym telefonem, a mi udzielił się syndrom cupertyński i przyzwyczaiłem się już jego minusów względem iPhone’ów 18 Pro. Aparat jest gorszy niż w iPhone’ach 18 Pro (Max), ale i tak okazał się lepszy niż się spodziewałem. Braki w optyce nadrabia oprogramowaniem, a z przystosowaniem apek do jego ekranów robi się coraz lepiej. Jedyną wkurzającą kwestią pozostał brak Face ID, ale… i na to jest sposób.

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W przypadku odblokowywania telefonu pomaga noszenie Apple Watcha, którego obecność na nadgarstku, gdy sam jest odblokowany, pozwala przejść do pulpitu w telefonie bez dotykania guzika blokady. Gorzej jest w przypadku autoryzacji w aplikacjach bankowych, podczas uzupełniania haseł itd. Trafiłem jednak w sieci na lifehacka dla posiadaczy iPhone’a Duo z kategorii „jeśli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest takie głupie”.

Touch ID w iPhonie Duo działa niczym Face ID. Jak to ustawić?

Aby zadziała się magia, w ustawieniach Touch ID należy zeskanować jako „odcisk”… fragment skóry na palcu wskazującym, tak bliżej środka dłoni, którym zwykle dotykamy skanera linii papilarnych trzymając telefon w neutralnej pozycji. Sprawdziłem to i to faktycznie działa, jeśli korzystam z telefonu w trybie złożonym lub rozłożonym w poziomie. Rozwiązało też uciążliwy problem z czekaniem nieskończoność, aż rozwiną się powiadomienia (w przypadku Face ID działało automatycznie).

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Ten prosty trik sprawił, że gdy tylko z telefonu korzystam w tych dwóch podstawowych trybach, a wymaga on ode mnie autoryzacji, wystarczającym jest, że trzymam go w dłoni w sposób naturalny, a moja tożsamość zostaje potwierdzona - podobnie, jak dzieje się to w przypadku Face ID. Wzbudziło to przy tym moje obawy o to, czy nie będzie się dało teraz autoryzować z użyciem Touch ID poprzez przykładanie innych fragmentów mojej skróry, ale i to przetestowałem. Nic z tych rzeczy.

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Oczywiście nie jest to aż tak wygodne, jak klasyczne Face ID, którego w iPhonie Duo brakuje (a musiałoby trafić do obu ekranów…), ale i tak korzysta mi się teraz z nowego telefonu Apple’a w większości przypadków wygodniej niż przez ostatnie trzy tygodnie. Oczywiście w trybie pionowym, gdy guzik ląduje na górnej krawędzi, trzeba paluchem do niego już sięgać, ale z tym już się raczej nic nie zrobi - no chyba, że ktoś i tu wpadnie na sprytny lifehack!

PS Jedyny minus jest taki, że… działało to na start aż za dobrze! Po wprowadzeniu tego udawanego „odcisku” w chwili, gdy brałem do ręki iPhone’a Duo, aby jedynie sprawdzić powiadomienia, ten po wybudzeniu od razu się całkiem odblokowywał. Dało się to jednak wyłączyć w ustawieniach Touch ID.

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