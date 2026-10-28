Apple szykuje nowego taniego iPhone'a. Wyciekła specyfikacja modelu 18e

Apple w obecnej generacji iPhone'ów zdecydował się na nietypowy krok. We wrześniu mieliśmy okazję zobaczyć iPhone'y 18 Pro i Pro Max, oraz składanego iPhone'a Duo. Natomiast wiosną 2027 r. Apple ma pokazać iPhone 18, iPhone Air 2 oraz iPhone 18e. Jednak jak to zwykle bywa, koncern z Cupertino został uprzedzony przez leakera, który ujawnił część specyfikacji najtańszego modelu. Opublikowane w chińskim serwisie Weibo informacje wskazują na kilka zmian względem poprzednika, choć większość parametrów ma pozostać bez zmian.

REKLAMA

iPhone 18e z nowym procesorem

Jak podaje serwis 9to5Mac, powołując się na wpis informatora Digital Chat Station, iPhone 18e ma otrzymać układ A20 wykonany w procesie technologicznym 2 nm. Byłaby to istotna zmiana względem iPhone'a 17e, który korzysta z czipu A19 poprzedniej generacji. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących wydajności nowego układu ani jego wpływu na czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu.

Zastosowanie procesora A20 w tańszym iPhonie byłoby również interesujące ze względu na wykorzystanie procesu 2 nm. Apple nie zaprezentował jeszcze tej generacji układów w podstawowym wariancie, dlatego szczegóły dotyczące jej możliwości pozostają nieznane. Informator nie podał również danych dotyczących pamięci operacyjnej ani dostępnych wariantów pamięci masowej.

REKLAMA

Obecnie dostępny na rynku iPhone 17e

Ekran 60 Hz i aparat 48 Mpix bez zmian

Według Digital Chat Station iPhone 18e zachowa wyświetlacz OLED o przekątnej 6,12 cala i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Panel ma wykorzystywać technologię LTPS OLED. W porównaniu z droższymi modelami producenta nadal zabraknie więc odświeżania 120 Hz, oferowanego przez technologię ProMotion.

Bez zmian ma pozostać również główny aparat. Informator wskazuje na pojedynczy sensor o rozdzielczości 48 Mpix, co odpowiada konfiguracji znanej z iPhone'a 17e. Nie ujawnił przy tym informacji o ewentualnych zmianach w optyce, możliwościach fotografowania ani funkcjach przetwarzania obrazu.

REKLAMA

Możliwa aktualizacja dotyczy natomiast przedniego aparatu. Według wpisu na Weibo Apple może zastosować sensor o rozdzielczości 24 Mpix. Na tym etapie nie wiadomo jednak, czy taka zmiana rzeczywiście trafi do urządzenia. Informator nie podał też innych szczegółów dotyczących przedniej kamery.

Apple ograniczy zmiany w najtańszym iPhonie?

Z dotychczasowych informacji wynika, że iPhone 18e może zachować większość specyfikacji poprzednika. Najważniejsze potencjalne zmiany dotyczą procesora oraz przedniego aparatu, choć druga z nich stoi pod dużym znakiem zapytania.

REKLAMA

Nie wiadomo również, czy Apple zdecyduje się na zmianę wyglądu przedniej części urządzenia. Informator nie odniósł się do kwestii zastąpienia charakterystycznego wcięcia w ekranie wyspą Dynamic Island. Nie ujawniono także informacji o cenie iPhone'a 18e ani o ewentualnych zmianach w jego konstrukcji.

Według dotychczasowych doniesień Apple planuje zaprezentować iPhone'a 18e wiosną 2027 r., obok podstawowego iPhone'a 18 oraz drugiej generacji iPhone'a Air. Firma nie potwierdziła jeszcze konkretnej daty premiery.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

Ładowanie...