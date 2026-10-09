Apple naciska, żebyś pobrał iOS 27. Znalazł nowy sposób

System iOS 27 od ok. miesiąca jest już dostępny dla wszystkich posiadaczy iPhone’ów 11 oraz nowszych, i od tego czasu Apple zdążył również wprowadzić pomniejszą aktualizację iOS 27.0.1. Tak naprawdę wszyscy, którzy zainstalowali iOS 26, mogą zainstalować również wydanie oznaczone liczbą 27. Nie są ograniczani, a raczej zachęcani przez Apple’a.

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Apple naciska na użytkowników, by zainstalowali iOS 27

System operacyjny ma duży wpływ na to, w jaki sposób korzystamy z urządzenia. Decyzje projektowe twórców w wielu sytuacjach są kluczowe pod kątem tego, co robią użytkownicy. Przesunięcie jednego menu lub zmiana układu przycisków może znacząco zachęcić nas do korzystania z określonych rozwiązań.

Podobnie jest z sekcją aktualizacji iOS 27. Dotychczas wyglądało to tak, że gdy korzystało się z iOS 26, w sekcji Uaktualnienia w pierwszej kolejności w formie dużego kafelka wyświetlała się wersja 26.7. Z kolei duża aktualizacja iOS 27.0 była mniej wyeksponowana – w formie małego znacznika w sekcji „Dostępne również”. Bardziej techniczne osoby najprawdopodobniej nie miały problemu ze znalezieniem nowej dużej wersji oprogramowania.

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Jednak jest większa szansa, że gdy typowy użytkownik zobaczy większy element interfejsu, wybierze go, zamiast grzebać po ustawieniach. Dlatego Apple, aby zachęcić korzystających z iPhone’ów do instalacji nowej wersji, postanowiło odwrócić kolejność wyświetlania aktualizacji.

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Oznacza to, że osoby, które w dalszym ciągu korzystają z iOS 26, w centrum aktualizacji w pierwszej kolejności zobaczą wyeksponowany iOS 27. Z kolei iOS 26.7.1 oraz następne wersje będą dostępne pod mniejszym znacznikiem "Dostępne również".

Nie można nazwać tego zmuszaniem użytkowników do pobrania najnowszej wersji, ale widać jawną próbę zachęcenia do zainstalowania oprogramowania w najnowszym wydaniu. Mimo wszystko w dalszym ciągu korzystający mają wybór, aby pozostać przy iOS 26. Apple prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas będzie wydawać aktualizacje dla zeszłorocznej wersji systemu.

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Jednak każdy smartfon, który obsługiwał iOS-a 26, jest w stanie zainstalować iOS 27. Apple w modelu iPhone 11 postawiło na rekordowo długie wsparcie i również pozwala zainstalować najnowszą wersję na urządzenia wydane 7 lat temu w 2019 r. Nie znamy jednak jeszcze statystyk dotyczących pobierania iOS 27.

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