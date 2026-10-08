Oppo Find X10 Pro Max przed premierą. Zrywa z rynkową nudą

Chyba trafiłem na mojego faworyta wśród tegorocznych konstrukcji. Sprzęt leży na moim biurku od kilku dni, sprawdzam go w codziennych zadaniach, ale na pełną recenzję musicie jeszcze chwilę zaczekać. Trzyma mnie oficjalne embargo i to jeszcze nie ten moment, by wykładać na stół wszystkie karty.

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Mogę wam jednak bez przeszkód pokazać, jak to urządzenie leży w dłoni i jak prezentuje się na żywo, bo jego bryła momentalnie odcina się od nudnego rynkowego standardu. W czasach powtarzalnych kloców nikt nie pomyli go ze smartfonem od Apple ani nie wrzuci do worka z wtórnymi klonami robionymi na jedno kopyto.

Oppo Find X10 Pro Max: wygląd przed premierą

Oppo Find X10 Pro Max stawia na oszczędną formę inspirowaną tradycyjnymi aparatami analogowymi. Projekt rozwija koncepcję znaną z wcześniejszych generacji serii Find X, gdzie opływowe linie korpusu podporządkowano optyce.

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Główny punkt programu stanowi tylna wyspa ochrzczona LUMO Camera Island, wykończona matowym srebrem.

Moduł przechodzi w taflę plecków w sposób ciągły, tworząc jednolitą kompozycję z resztą szklanej konstrukcji. Projektanci całkowicie zrezygnowali z ostrych rantów odcinających obiektywy od korpusu, stawiając na łagodne, organiczne przejście powierzchni.

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Zastosowane podejście Borderless Design sprawia, że fotograficzna wyspa nie wygląda jak doklejony w pośpiechu element, lecz stanowi naturalne przedłużenie całego szkieletu telefonu.

Płynne szkło i Hasselblad

Wokół modułu fotograficznego biegnie matowy, pomarańczowy pierścień nawiązujący bezpośrednio do partnerstwa Oppo ze szwedzką marką Hasselblad. To jedyny mocny, kontrastowy akcent barwny przełamujący techniczną, chłodną płaszczyznę srebrnej wyspy.

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W samej wysepce osadzono aparat True Color Camera nowej generacji wraz z układem podwójnej lampy błyskowej, układając je w wyważony, niemal geometryczny ład.

Całość zaprojektowano tak, by przy odłożeniu telefonu na blat optyka nie bujała się nerwowo, lecz spoczywała stabilnie pod łagodnym kątem.

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Luna White kontra surowy Titanium Grey

Producent przygotował ten flagowy wariant w dwóch wersjach wykończenia: śnieżnobiałej nazwanej Luna White oraz tytanowej Titanium Grey. O ile w bazowym modelu Find X10 paleta barw jest szersza i obejmuje odcienie Glacier Blue, Glow Coral oraz Mist Grey, o tyle w odmianie Pro Max postawiono na znacznie bardziej stonowany sznyt.

W odmianie Luna White matowe srebro modułu fotograficznego mocno odcina się od jasnej tafli obudowy, eksponując techniczną architekturę obiektywów. Szklana powierzchnia ma gładką, satynową fakturę, która nie zbiera odcisków palców i natychmiast przyciąga wzrok przy każdym wyciągnięciu telefonu z kieszeni.

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Z kolei mój wariant Titanium Grey oferuje ciemniejsze, jednolicie wykończone plecki, w których srebrne akcenty wokół szkieł są bardziej wyważone.

Bryła zyskuje wówczas surowy, industrialny charakter, a krawędzie wyspy LUMO Camera Island płynniej wtapiają się w odcień tytanowej szarości, czyniąc sprzęt dyskretniejszym na biurku. I ten szary robił wrażenie wszędzie. Wszędzie gdzie nie zabrałem go do znajomych i rodziny. Znaczy, oficjalnie nie rob... nieważne. Grey wygląda super - i tyle powiem przed recenzją.

Potężne zaplecze

Pod tą dopracowaną powłoką Oppo zmieścił potężne zaplecze techniczne, unikając przy tym wrażenia obcowania z niewygodną cegłą. Najważniejszym punktem specyfikacji pozostaje potrójny zestaw matryc o rozdzielczości aż 200 Mpix każda, obejmujący obiektyw ultraszerokokątny, aparat główny oraz peryskopowy teleobiektyw, wspierany Open Gate i silnikiem LUMO True Image Engine.

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Całość napędza procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro wytwarzany w litografii 2 nm, współpracujący z systemem ColorOS 17. Prawdziwym - dla wielu - osiągnięciem wewnątrz tak smukłej formy jest akumulator krzemowo-węglowy o imponującej pojemności 7150 mAh.

Oficjalny polski debiut rodziny Find X10 zaplanowano na 21 października. Wtedy poznamy konkretne warianty pamięciowe, dostępność w elektromarketach oraz ostateczne kwoty w złotówkach.

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