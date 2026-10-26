iPhone'y Duo psują się w ten sam sposób. Wada konstrukcyjna?

Pierwszy weekend iPhone'a Duo na rynku upłynął niezbyt pozytywnie. Po prostu źle.

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Apple właśnie mierzy się z niewidzianym od dekady kryzysem wizerunkowym i prawdopodobnie także sprzętowym. Bowiem w dziesiątkach - o ile nie setkach - smartfonów doszło do pęknięcia wyświetlacza zaledwie po kilku godzinach użytkowania. Rekordziści nie ukończyli pierwszej konfiguracji iPhone'a Duo, a już musieli wracać do sklepu Apple'a. Wobec skali zjawiska jak grzyby po deszczu pojawiły się pytania o przyczynę crackgate, jak obecnie nazywa się masowe samoistne uszkodzenia ekranów iPhone'a Duo. Na nasze szczęście (i nieszczęście Johna Ternusa), internet równie szybko przyszedł z odpowiedzią.

Co się stało z iPhone'ami Duo? Koreański youtuber i iFixit o możliwej przyczynie

Powtarzające się uszkodzenia zwróciły uwagę na konstrukcję zawiasu, który odpowiada za składanie i rozkładanie urządzenia. Koreański youtuber CuriousHagi przeprowadził testy wytrzymałościowe, a następnie rozebrał iPhone'a Duo, próbując ustalić, co doprowadziło do awarii. Swoje podejrzenia przedstawił również serwis iFixit, który przeanalizował budowę mechanizmu i porównał ją z miejscami pęknięć zgłaszanych przez użytkowników.

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CuriousHagi udało się uzyskać szeroko publikowane online uszkodzenie podczas testów wytrzymałościowych. Przy wielokrotnym otwieraniu iPhone Duo zacinał się pod określonym kątem, jakby jeden z elementów mechanizmu o coś zahaczał. Kiedy youtuber przyłożył większą siłę, rozległ się charakterystyczny trzask, a wewnętrzny wyświetlacz uległ uszkodzeniu.

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Początkowo autor nagrania uznał, że awaria była skutkiem celowego obciążania smartfona. Później dowiedział się jednak o podobnych przypadkach w urządzeniach używanych na co dzień - nie poddawanych celowym testom. Powtarzalność uszkodzeń skłoniła go do dokładniejszego zbadania zawiasu.

Po rozebraniu telefonu CuriousHagi zauważył, że mechanizm składa się z centralnego elementu przypominającego zębatkę oraz dwóch rodzajów łączników przegubowych. Jego uwagę przykuł jeden z łączników umieszczonych w środkowej części urządzenia. W porównaniu z elementami znajdującymi się powyżej i poniżej jest on cieńszy, a dodatkowo ma niewielkie wycięcie, które może stanowić jego najsłabszy punkt.

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Według CuriousHagiego właśnie ten fragment uległ uszkodzeniu. Youtuber zauważył również ślady silnego nacisku na płycie wsporczej, w miejscu styku z zawiasem. Podejrzewa, że jeden z elementów mechanizmu mógł się blokować, a dodatkowy opór doprowadził do pęknięcia najsłabszej części konstrukcji.

Uszkodzony fragment mógł następnie gwałtownie zmienić położenie i uderzyć w spód wyświetlacza. Ślady na zawiasie i ekranie zdają się odpowiadać takiemu scenariuszowi. Youtuber nie ustalił jednak ostatecznej przyczyny awarii ani nie znalazł zanieczyszczeń, które mogłyby wyjaśniać blokowanie się mechanizmu.

iFixit wskazuje na problem z podparciem ekranu

Do podobnych wniosków, choć na podstawie trochę innej analizy, doszedł serwis iFixit. Zespół przygotował trójwymiarowy model zawiasu na podstawie nagrań z demontażu, dokumentów patentowych i skanów trójwymiarowych. Następnie porównał konstrukcję z lokalizacją uszkodzeń widocznych na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych

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Według iFixit pęknięcia skupiają się w pobliżu przejścia między przestrzenią przeznaczoną na elastyczny przewód łączący obie połowy telefonu a centralnym wspornikiem zawiasu. Uszkodzenia nie występują dokładnie w miejscu przebiegu przewodu, lecz nieco niżej, gdzie spotyka się kilka krawędzi konstrukcji i zmienia się sposób podparcia ekranu.

W symulacji zamykania urządzenia iFixit przedstawił możliwy scenariusz awarii: środkowa listwa wsporcza nie opuszcza się wystarczająco nisko, przez co zginający się wyświetlacz naciska na wystający element. Powstaje wówczas lokalne skupisko naprężeń w pobliżu miejsca, w którym użytkownicy obserwują pęknięcia.

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Serwis rozważał również udział elastycznego przewodu biegnącego między dwiema połowami smartfona. Jego położenie w pobliżu uszkodzeń może mieć znaczenie, ale dostępne obserwacje nie potwierdzają, że przewód jest głównym źródłem problemu. Obie analizy wskazują natomiast na centralną część zawiasu i możliwość nieprawidłowego ruchu jego elementów.

Na obecnym etapie ustalenia CuriousHagiego i iFixit pozostają hipotezami opartymi na oględzinach urządzeń i symulacjach. Nie wiadomo, czy problem dotyczy konkretnej partii produkcyjnej, czy wynika z błędu w projekcie mechanizmu.

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Redakcja bloga iFixit, a także serwisy The Verge i 9to5Mac skontaktowały się z Apple w celu uzyskania komentarza, jednak do czasu publikacji przedstawiciele koncernu nie odpowiedzieli na ich pytania.

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Zdjęcie główne: Reddit / Vishnu_RK

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