GTA 6 ma absurdalny problem. Wystarczy latarka

Premiera GTA 6 jest już o krok, pierwsze pudełka trafiły do graczy i wygląda na to, że ktoś właśnie znalazł wyjątkowo analogowy sposób na obejście zabezpieczeń jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii. Nie potrzeba do tego hakowania serwerów Rockstara, wykradania danych ani żadnej szczególnie wyrafinowanej wiedzy technicznej. Potrzebna może być latarka.

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W sieci pojawiły się doniesienia użytkowników, według których kod znajdujący się w „fizycznych” wydaniach Grand Theft Auto VI da się w niektórych przypadkach odczytać bez rozrywania folii i otwierania pudełka. Wystarczy odpowiednio mocno podświetlić plastikowe opakowanie i znaleźć właściwy kąt. Według doniesień wśród wydań, w których zabezpieczenie może okazać się niewystarczające, znajdują się również egzemplarze przeznaczone na polski rynek.

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Najpierw najważniejsze: „fizyczne” GTA 6 nie jest fizyczne

Premierowe pudełkowe wydanie GTA 6 nie zawiera płyty z grą. Rockstar wcześniej potwierdził, że zamiast nośnika kupujący dostanie w środku kod pozwalający pobrać produkcję. Pudełkowa wersja została udostępniona przed właściwą premierą gry właśnie po to, by gracze mogli wcześniej rozpocząć pobieranie. To dość osobliwa definicja wydania fizycznego.

Przy klasycznej grze pudełkowej jej najcenniejszym elementem jest płyta lub kartridż. Można oczywiście dyskutować o tym, ile danych znajduje się współcześnie na nośniku, czy gra wymaga dodatkowych aktualizacji oraz jak bardzo uzależniona jest od internetowych serwerów. Nadal jednak mamy fizyczny przedmiot, którego posiadanie ma znaczenie. W przypadku premierowego GTA 6 cała ekonomiczna wartość zestawu została w praktyce skupiona w jednym ciągu znaków.

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Najgorszy scenariusz? Kupujesz nową grę, a ona została już „zużyta”

Problem polega na tym, że plastik przepuszcza światło, papier również nie jest całkowicie nieprzezroczysty, a odpowiednio silne światło przyłożone pod dobrym kątem może ujawnić to, co miało pozostać niewidoczne. W mediach społecznościowych zaczęły więc krążyć zdjęcia mające pokazywać znaki kodu prześwitujące przez zamknięte opakowanie. Polskie i niemieckie egzemplarze pojawiają się w social mediach jako jedne z tych, których potencjalni może dotyczyć problem. Jednocześnie próby wykonane na niektórych kopiach amerykańskich i brytyjskich miały zakończyć się niepowodzeniem.

Nietrudno zrozumieć, dlaczego taka możliwość wzbudziła poruszenie. Jeżeli kod rzeczywiście da się w pełni odczytać bez uszkodzenia folii to teoretycznie możliwa staje się sytuacja, w której ktoś uzyskuje dostęp do kodu, aktywuje go, a pudełko z zewnątrz nadal wygląda jak fabrycznie zamknięte. Kolejny klient kupuje więc teoretycznie nową grę, wraca do domu, rozcina folię i odkrywa, że znajdujący się w środku kod został już wykorzystany.

GTA 6 waży ponad 200 GB. Pudełko nie pomoże pobrać ani jednego

Absurd sytuacji robi się jeszcze bardziej widoczny, gdy spojrzymy na samą wielkość gry. Preload GTA 6 ma wymagać do około 212 GB przestrzeni, zależnie od platformy. To ogromna paczka danych, którą posiadacz „fizycznego” egzemplarza i tak będzie musiał pobrać z Internetu. Pudełko nie jest więc nawet sposobem na ominięcie ogromnego pobierania przy wolniejszym łączu.

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Równolegle pojawiły się relacje klientów zgłaszających dokładnie odwrotną sytuację: otwierają pudełko i kodu w nim nie ma. W sieci pojawiły się przypadki dotyczące wydań na PlayStation, jak i Xboksa. W jednym z przytaczanych przykładów nabywca wersji PS5 miał zobaczyć w miejscu przeznaczonym na kod pusty, szary obszar. Pojawiły się również relacje klientów próbujących uzyskać pomoc od sklepów albo samego Rockstara.

Jeżeli chcieliśmy znaleźć metaforę współczesnej „fizycznej” dystrybucji gier, trudno o lepszą. Kupujesz plastikowe pudełko z cyfrową grą, a jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia okazuje się to, czy papier odpowiednio dobrze blokuje światło.

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