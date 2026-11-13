Xbox otwiera skarbiec. 21 klasyków trafia na PC

Do programu kompatybilności wstecznej Xbox na PC dołączyło 21 gier z pierwszego Xboksa, dzięki czemu cała biblioteka urosła do 25 tytułów. Wszystkie gry zostały zmodyfikowane tak, by mogły w pełni czerpać z nowoczesnego ekosystemu usług Xbox, w tym tych, których w czasach pierwszego Xboxa nie było. Dla przykładu, można zdobywać osiągnięcia w Star Wars: Knights of the Old Republic wydanym jeszcze przed premierą Xboksa 360 i zanim Gamerscore w ogóle stał się częścią xboxowego słownika.

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KOTOR, Morrowind, TimeSplitters. Microsoft wyskoczył z kilku grubych tytułów

21 gier z pierwszego Xboksa: wśród nich trudno nie zacząć od Star Wars: Knights of the Old Republic i Knights of the Old Republic II - The Sith Lords. Pierwszy KOTOR pozostaje jednym z najważniejszych RPG w historii BioWare i jedną z produkcji, bez których późniejszy Mass Effect zapewne wyglądałby zupełnie inaczej.

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Star Wars - Knights of the Old Republic (wersja xboxowa na PC)

Star Wars jest zresztą największym beneficjentem całego zamieszania. Na PC za pośrednictwem zgodności wstecznej trafiają również Star Wars Battlefront, Battlefront II, Episode III: Revenge of the Sith, Jedi Knight: Jedi Academy, Jedi Knight II: Jedi Outcast, Jedi Starfighter, Republic Commando, Starfighter - Special Edition oraz The Clone Wars.

Nie jest to przy tym wyłącznie parada mieczy świetlnych. Microsoft dorzucił The Elder Scrolls III: Morrowind, Armed and Dangerous, Disney's Chicken Little, Grabbed by the Ghoulies, Indiana Jones and the Emperor's Tomb, Red Faction II, Secret Weapons Over Normandy, Thrillville, TimeSplitters 2 oraz TimeSplitters: Future Perfect.

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Część z tych gier od dawna ma pecetowe wersje, więc trudno przedstawiać ich pojawienie się w aplikacji Xbox za wielką sensację. Są jednak wyjątki. Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, The Clone Wars i Jedi Starfighter nie doczekały się wcześniej oficjalnych wersji PC. W przypadku xboxowej wersji Battlefronta II dochodzi ponadto zawartość, której nie miało pierwotne wydanie komputerowe.

Jeszcze niedawno były cztery gry. Teraz jest ich 25

Microsoft rozpoczął przenoszenie swojej konsolowej kompatybilności wstecznej na PC od bardzo skromnego zestawu. Wcześniej dostępne były Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge oraz Fuzion Frenzy. Teraz firma dodała do nich 21 kolejnych pozycji. Przy okazji poprawiono wydajność i stabilność pierwszej czwórki. Wszystkie 25 gier obsługuje teraz również mysz i klawiaturę.

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Microsoft ma ambicję sprawić, by chociaż część liczącej ćwierć wieku biblioteki Xboxa zacznie zachowywać się jak współczesna cyfrowa kolekcja: dostępna na konsoli, komputerze i urządzeniu przenośnym, spięta jednym kontem i uzupełniana o funkcje, które w momencie premiery tych gier jeszcze nie istniały. Takiemu podejściu można wyłącznie przyklasnąć.

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