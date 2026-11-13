Sony może dopisać PlayStation 5 do bardzo krótkiej listy konsol, które przebiły barierę 100 mln egzemplarzy. Według zaktualizowanych danych producenta, na 10 listopada globalne dostawy PS5 przekroczyły już tę granicę.

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Słowo „dostawy” jest tutaj istotne. Sony podaje wynik sell-in, czyli liczbę urządzeń dostarczonych do kanału sprzedaży, a nie liczbę konsol, które faktycznie trafiły już pod telewizory graczy. Nie zmienia to jednak skali sukcesu. Jeszcze 30 września licznik wskazywał 97,9 mln sztuk, a więc w kolejnych 40 dniach Sony dostarczyło co najmniej 2,1 mln PS5.

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Tym samym PlayStation 5 staje się czwartą konsolą Sony, która przebiła magiczne 100 mln. I jednocześnie kolejnym dowodem na to, że cała opowieść o „słabej generacji”, choć ma w sobie sporo prawdy z perspektywy części graczy, niekoniecznie znajduje potwierdzenie przy kasie.

W zasadzie to to… nie powinno było się udać

PlayStation 5 debiutowało w listopadzie 2020 r., czyli chyba w najgorszym możliwym momencie na premierę nowej konsoli. Pandemia zaburzyła łańcuchy dostaw, branża elektroniczna mierzyła się z problemami z dostępnością podzespołów, a znalezienie PS5 w sklepie przez długi czas przypominało bardziej polowanie niż zwyczajny zakup produktu.

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W pierwszych latach generacji sklepy regularnie świeciły pustkami. Tam, gdzie pojawiały się konsole, te znikały błyskawicznie, a sytuację wykorzystywali handlarze odsprzedający urządzenia za znacznie wyższe kwoty. Dopiero na początku 2023 r. Sony mogło mówić o zdecydowanej poprawie dostępności PS5 na świecie.

PlayStation 5 Pro

Mimo tego sześć lat po premierze licznik przekroczył 100 mln. Dla porównania PlayStation 4 potrzebowało na osiągnięcie podobnego wyniku około pięciu lat i siedmiu miesięcy. PS5 jest więc nieco wolniejsze od swojego poprzednika, ale różnica nie wygląda szczególnie dramatycznie, biorąc pod uwagę okoliczności startu obu urządzeń.

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Co więcej, PlayStation 5 dokonuje tego w czasach, w których zachowanie rynku sprzętu jest dość osobliwe. Przez dekady gracze byli przyzwyczajeni, że konsola z biegiem generacji staje się tańsza. Usprawnienia produkcji, nowe rewizje układów scalonych i ekonomia skali sprawiały, że pięcio- czy sześcioletni sprzęt można było kupić znacznie taniej niż podczas premiery.

W przypadku PS5 ta stara prawidłowość przestała być oczywista. To wyjątkowo dziwna generacja, w której zakup kilkuletniej konsoli nie musi oznaczać zakupu taniego urządzenia u schyłku cyklu życia. Tym bardziej imponujące jest to, że klienci wciąż znajdują dla PS5 miejsce pod telewizorem.

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PlayStation 5 jest już w klubie największych

Przekroczenie 100 mln sprawia, że PS5 zaczyna ocierać się o naprawdę historyczne wyniki. Oryginalne PlayStation zakończyło swoją historię z wynikiem ponad 102,4 mln egzemplarzy. Nintendo Wii osiągnęło 101,63 mln. PlayStation 4 przekroczyło 117 mln, natomiast absolutnym rekordzistą Sony pozostaje PlayStation 2 z wynikiem przekraczającym 160 mln sztuk.

PS5 ma więc bardzo realną szansę stosunkowo szybko przeskoczyć Wii oraz pierwsze PlayStation. Do PS4 pozostaje już znacznie większy dystans, wynoszący ponad 17 mln egzemplarzy, a PS2 znajduje się na zupełnie innym poziomie. Warto też spojrzeć na drugą stronę tabeli. PlayStation 3, generacja powszechnie uważana za jeden z trudniejszych okresów Sony w historii konsol, zatrzymało się na ponad 87,4 mln urządzeń. PS5 już zatem wyraźnie wyprzedziło swojego pechowego przodka.

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Ciekawy jest przy tym jeszcze jeden szczegół. Do klubu urządzeń ze sprzedażą lub dostawami przekraczającymi 100 mln egzemplarzy wciąż należą właściwie dwie firmy: Sony oraz Nintendo. Obecnie znajdują się w nim PS1, PS2, PS4 i PS5 po stronie Sony, a po stronie Nintendo Game Boy wraz z Game Boy Color, Nintendo DS, Wii oraz Switchem.

Konsole z linii PlayStation 2

Sukces sprzętu nie oznacza jednak, że PS5 sprzedaje się coraz szybciej

W kwartale od lipca do września 2026 r. Sony dostarczyło 2,6 mln PS5. Rok wcześniej w odpowiadającym okresie było to 4 mln urządzeń. Mamy więc do czynienia z wyraźnym spadkiem, którego nie należy maskować efektowną okrągłą liczbą. Z punktu widzenia Sony nie musi być to jednak powód do paniki. Firma ma już gigantyczną bazę urządzeń, a pod koniec życia generacji coraz ważniejsze od samego dokładania kolejnych milionów konsol staje się zarabianie na użytkownikach, którzy już znajdują się w ekosystemie.

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Na koniec września PlayStation miało 127 mln użytkowników aktywnych miesięcznie. W kwartale zakończonym we wrześniu sprzedaż oprogramowania na PS4 i PS5 wyniosła 88,2 mln egzemplarzy. To właśnie takie liczby pomagają zrozumieć, dlaczego sprzedanie konsoli jest dla Sony tak naprawdę początkiem relacji z klientem, a nie jej zwieńczeniem. Konsola może stać przez kilka lat pod telewizorem. W tym czasie jej właściciel kupuje gry, dodatki, abonamenty i inne treści cyfrowe.

Paradoks PS5: ogromny sukces generacji, na którą gracze ciągle narzekają

PlayStation 5 raczej nie zostanie zapamiętane jako generacja równie przełomowa technologicznie i kulturowo jak pierwsze PlayStation czy PS2. Trudno mówić również o powtórce z PS4, które weszło na rynek ze świetnie wyczutą strategią i wykorzystało problemy swojego największego konkurenta. PS5 to generacja znacznie bardziej chaotyczna.

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Sony eksperymentuje z przenoszeniem swoich gier na PC, rozwija drogiego PS5 Pro, a jednocześnie ogromną część katalogu stanowią produkcje działające również na PS4. Wokół tej generacji przez lata powracało więc pytanie: kiedy wreszcie naprawdę zacznie się „next gen”? Tymczasem z biznesowego punktu widzenia odpowiedź może brzmieć: dawno się zaczął i ma się całkiem dobrze.

To chyba największa sprzeczność PlayStation 5. Można krytykować strategię Sony, ceny sprzętu czy tempo wydawania dużych produkcji własnych. Można uważać, że generacja nie dostarczyła jeszcze tylu momentów definiujących epokę, ilu oczekiwano po jej rozpoczęciu. Trudno jednak jednocześnie twierdzić, że sama platforma poniosła porażkę. Sto milionów urządzeń skutecznie odbiera takiej tezie dużą część argumentów.

Teraz nadchodzi coś, co może sprzedać jeszcze trochę PlayStation 5

Moment przekroczenia granicy 100 mln jest dla Sony szczególnie wygodny również z innego powodu. PlayStation 5 wchodzi w końcówkę 2026 r. tuż przed jednym z największych wydarzeń tej generacji gier: premierą Grand Theft Auto VI. Nowa produkcja Rockstar Games trafia na konsole 19 listopada. To ważne z punktu widzenia rynku sprzętu, ponieważ pecetowa wersja nie towarzyszy premierze konsolowej. Osoba chcąca zagrać od razu potrzebuje więc odpowiedniej konsoli.

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To nie oznacza automatycznie, że PS5 nagle dostanie drugą młodość. GTA VI ukaże się również na Xbox Series X i Series S. Trudno jednak ignorować wielkość istniejącej bazy PlayStation i potencjał gry, która dla części klientów może stać się wystarczającym powodem, by w końcu kupić konsolę obecnej generacji. Zwłaszcza że właśnie ten mechanizm działał w historii konsol wielokrotnie. Nie każdy kupuje sprzęt w dniu premiery dlatego, że zachwyca go SSD, ray tracing czy nowy kontroler. Ogromna część osób robi to dopiero wtedy, gdy pojawia się gra, w którą po prostu koniecznie chce zagrać.

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Jeżeli GTA VI wygeneruje dodatkową falę zakupów sprzętu w sezonie świątecznym to PS5 może stosunkowo szybko pozostawić za sobą Wii i oryginalne PlayStation. Dopiero kolejne raporty Sony pokażą jednak, jak silny będzie ten efekt.

Na razie wiadomo jedno: PlayStation 5 okazało się znacznie odporniejszym produktem, niż można było podejrzewać, patrząc na jego fatalny początek. Konsoli przez wiele miesięcy praktycznie nie dało się normalnie kupić, później graczy zaczęły uwierać ceny i niedosyt prawdziwie generacyjnych gier, a sześć lat po premierze sprzęt i tak przebił 100 mln dostarczonych egzemplarzy. Można nie kochać tej generacji. Można nawet całkiem sporo jej zarzucić. Trudno tylko dalej udawać, że klienci jej nie chcą.

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*Zdjęcie otwierające wygenerowane za pomocą AI

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