GTA 6 na PC i smartfonie przez Xbox Cloud Gaming. Wiemy, czy to możliwe

Do premiery Grand Theft Auto VI zostało już naprawdę niewiele. Rockstar Games wyznaczył debiut na 19 listopada , a gra ukaże się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Wersji PC nadal oficjalnie nie zapowiedziano. To ostatnie zdanie jest szczególnie istotne, bo przez moment wydawało się, że Microsoft znalazł sposób, aby niemal tylnymi drzwiami wprowadzić GTA 6 również na pecety już w dniu premiery.

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Microsoft zawarł porozumienie dotyczące udostępnienia GTA 6 za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming od dnia debiutu. Początkowe doniesienia szły jednak znacznie dalej: sugerowały, że Xbox zdobył wyłączność na streaming GTA 6, co automatycznie rodziło niezwykle atrakcyjną wizję. Skoro Xbox Cloud Gaming działa na komputerach, a GTA 6 działa w Xbox Cloud Gaming, to pecetowiec może przecież odpalić najważniejszą grę roku w przeglądarce. Logiczne? Jak najbardziej. Problem w tym, że najwyraźniej nieprawdziwe.

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GTA 6 w Xbox Cloud Gaming, ale nie na PC

Po publikacji pierwszych doniesień sytuację sprostował Matthew Ball, dyrektor ds. strategii Xbox. Wyjaśnił, że wokół GTA 6 i Xboxa pojawiło się nieco błędnych informacji. Najważniejsze są dwa szczegóły: gra nie będzie streamowana na wyłączność przez Xboxa i nie będzie w ten sposób dostępna na PC.

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Microsoft rzeczywiście ma przygotowywać obsługę GTA 6 w Xbox Cloud Gaming od premiery. Nie należy jednak rozumieć tego jako furtki pozwalającej każdemu właścicielowi laptopa czy peceta ominąć konieczność kupowania konsoli. Chmura ma być w tym przypadku dodatkiem do ekosystemu konsolowego Xboxa, a nie sposobem na uruchomienie gry na kolejnej oficjalnie niewspieranej platformie.

Xbox Cloud Gaming obsługuje znacznie więcej urządzeń niż konsole: Windows, Android, urządzenia Apple'a, wybrane telewizory i urządzenia streamingowe, handheldy i nawet Meta Quest. Perspektywa uruchomienia konsolowej wersji w chmurze była więc bardzo kusząca. Nie byłby to oczywiście prawdziwy port PC. Komputer odbierałby strumień obrazu generowanego na serwerach Microsoftu, a do centrum danych wysyłał polecenia z kontrolera. Odpadałyby więc takie zalety natywnej wersji pecetowej jak możliwość wykorzystania lokalnego sprzętu czy potencjalna przyszła scena modyfikacji.

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Ale dla kogoś, kto chce po prostu 19 listopada odwiedzić Vice City bez kupowania PlayStation 5 albo Xbox Series X|S, takie kompromisy zapewne nie miałyby większego znaczenia. Tyle że Microsoft właśnie ostudził te oczekiwania. GTA VI w chmurze nie oznacza GTA 6 na komputerach.

Dla Xboxa wciąż jest to bardzo mocna karta

Nie znaczy to jednak, że obsługa chmurowa GTA 6 jest bez znaczenia. Trudno wyobrazić sobie lepszą grę do pokazania sensu technologii, którą Microsoft rozwija od lat. Cloud Gaming pozwala przecież uruchamiać gry bez ich lokalnego instalowania. Na konsoli może to zmienić sposób korzystania z gigantycznych produkcji: zamiast pobierać grę można rozpocząć zabawę poprzez streaming. Granie w chmurze to też sposób na uruchamianie kompatybilnych tytułów przygotowanych dla Series X|S również przez właścicieli starszego Xbox One.

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Grand Theft Auto VI

Do tej pory cloud gaming znajdował się w dość niewdzięcznej sytuacji. Microsoft, Nvidia i inni dostawcy od lat opowiadali o graniu niezależnym od sprzętu, ale dla większości ludzi streaming nadal pozostawał uzupełnieniem tradycyjnego grania, a nie jego zamiennikiem. GTA VI ma natomiast szansę wygenerować coś, czego nie da się łatwo kupić kampanią reklamową: ogromną liczbę ludzi, którzy naprawdę będą chcieli skorzystać z chmury jednocześnie. I to dokładnie w chwili premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat.

Tylko że Microsoft sam właśnie nałożył chmurze kaganiec

W całej historii jest jeszcze jeden dość absurdalny element. Microsoft ogłosił bowiem duże zmiany zasad Xbox Cloud Gaming, które zaczynają obowiązywać właśnie w listopadzie. Firma wprowadza miesięczne limity grania w chmurze w ramach Game Passa. Ultimate zapewni 15 godzin, Premium 10 godzin, natomiast Essential tylko 5 godzin miesięcznie. Po zużyciu przydziału będzie można dokupić dodatkowy czas. Microsoft tłumaczy zmianę rosnącymi kosztami zapewniania infrastruktury wraz ze wzrostem wykorzystania usługi. Według firmy nowe ograniczenia mają dotknąć około 4 proc. abonentów Game Passa.

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Grand Theft Auto VI

Tak, dobrze czytacie: Microsoft niemal jednocześnie przygotowuje największą potencjalną reklamę Xbox Cloud Gaming i wprowadza mechanizm ograniczający jego intensywne używanie. Przy GTA VI robi się to szczególnie zabawne. Piętnaście godzin miesięcznie to sporo, jeżeli chmura służy do okazjonalnego uruchomienia gry na drugim urządzeniu. Jest to jednak zupełnie inna perspektywa w przypadku rozbudowanej gry z otwartym światem, w której część odbiorców z łatwością spędzi kilkanaście godzin już w pierwszy weekend.

Microsoft od dawna przedstawia streaming jako sposób uniezależnienia gier od konkretnego pudełka stojącego pod telewizorem. Xbox Cloud Gaming dociera już na komputery, telefony, tablety, telewizory, handheldy i inne urządzenia. GTA VI pokazuje jednak, że o faktycznej dostępności gry nadal decydują nie tylko możliwości techniczne platformy, lecz także konkretne ustalenia dotyczące danego wydania.

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Pozostaje w zasadzie tylko jeden prztyczek w nos PlayStation: w Grand Theft Auto VI będą mogli zagrać (w ramach streamingu) posiadacze konsol Xbox One, ci z PlayStation 4 obejdą się smakiem. Być może też część posiadaczy Xbox Series S wybierze streaming z uwagi na ograniczoną pamięć masową konsoli. Zawsze coś…

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