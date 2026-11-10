GTA 6 Ultimate w cenie zwykłej wersji. Świetna sztuczka polskiego sklepu

Media Expert wie, że mnóstwo graczy czeka na GTA 6. Dzięki nowej akcji nie opłaca się kupować gry bezpośrednio kartą płatniczą ani portfelem Apple Pay. Lepiej doładować konto i zgarnąć wyższą wersję gry w cenie podstawowej.

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Promocja: kupujesz doładowanie PS Store, dostajesz 80 zł gratis

Promocja Media Expert polega na tym, że jeśli kupi się doładowanie do PlayStation Store za 350 zł i skorzysta z kodu rabatowego P-32576, otrzyma się środki o wartości 430 zł. Sklep dorzuca więc od siebie 80 zł w prezencie. Po zakupie w oficjalnym sklepie internetowym dostajemy kod elektroniczny, który należy zrealizować na koncie PlayStation w zakładce „Zrealizuj kody”.

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Dlaczego akurat sklep dorzuca 80 zł? Jest to kwota, którą należy dopłacić do wyższej wersji gry, aby móc liczyć na pełną zawartość przygotowaną przez Rockstar. Ceny prezentują się bowiem następująco:

GTA 6 Standard Edition - 349 zł;

GTA 6 Ultimate Edition - 429 zł.

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W cenie Ultimate Edition dostajemy mnóstwo dodatkowych treści: przede wszystkim miejscówki, takie jak Salon tatuażu Electric Fang, Warsztat tuningowy Jednookiego Williego, Warsztat tuningowy Rideout Customs, Fryzjer damsko-męski Sary, Sklep odzieżowy Stock 305 czy Siedziba Młodych $pluw, a także dodatki w postaci pojazdów, broni i wielu innych elementów.

Normalnie trzeba dopłacić 80 zł z własnej kieszeni, ale jeśli kupimy doładowanie w Media Expert i użyjemy kodu, sklep wyśle nam zasilenie o wyższej wartości. Gra mimo wszystko wciąż kosztuje sporo, ale lepsze 350 zł niż 430 zł. Warto kupić grę jeszcze w przedsprzedaży, ponieważ Rockstar dodaje pakiet Vintage Vice City nawiązujący do kultowej części gry o tej samej nazwie.

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