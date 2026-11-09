Pobieranie GTA 6 zaraz wystartuje. Zwalniaj miejsce i szykuj konsolę

Premiera GTA 6 została zaplanowana na czwartek, 19 listopada na godz. 00:00. Gra ma zajmować mnóstwo przestrzeni na dysku konsoli - 210 GB - więc lepiej ustawić wcześniejsze pobieranie.

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Kiedy rusza pobieranie GTA 6? Znamy datę

Wstępne pobieranie GTA 6 na konsole będzie możliwe od wtorku, 10 listopada 2026 r., czyli aż ponad tydzień przed oficjalnym debiutem. W zależności od platformy godzina startu preloadu to:

PlayStation 5 (Pro) - 10 listopada, godzina 00:00;

Xbox Series X|S - 10 listopada, godzina 01:00.

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Posiadacze sprzętu od Sony będą mogli rozpocząć ściąganie plików godzinę wcześniej niż gracze korzystający z konsol Microsoftu. Wynika to bezpośrednio z odmiennych zasad działania sklepów PlayStation Store oraz Microsoft Store: PlayStation pozwala pobrać grę w każdym regionie o północy czasu lokalnego.

Z kolei Xbox uruchamia proces o godz. 00:00 czasu UTC (obowiązującego m.in. w Wielkiej Brytanii). Inne miejsca muszą się do niego dostosować - w Polsce oznacza to przesunięcie na godzinę 01:00 w nocy. Ta niewielka różnica czasowa nie ma w praktyce większego znaczenia. Nawet jeśli ściągniemy pliki w kilkadziesiąt minut, i tak nie będzie możliwości uruchomienia tytułu przed czwartkiem 19 listopada o godz. 00:00.

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Ile miejsca na dysku potrzebujesz?

W zależności od platformy - PlayStation lub Xbox - Rockstar Games sugeruje przygotowanie co najmniej 210 lub 212 GB wolnej przestrzeni. Dotyczy to szczególnie posiadaczy modeli z mniejszą pojemnością dysku, takich jak Xbox Series S 512 GB czy PS5 w wydaniu 825 GB, gdzie realnie do dyspozycji gracza pozostaje znacznie mniej wolnego miejsca.

Kiedy premiera GTA 6?

Niezależnie od wybranej platformy w naszym kraju produkcję będzie można oficjalnie uruchomić 19 listopada równo o północy czasu polskiego. Oznacza to, że posiadacze PlayStation i Xboksów rozpoczną rozgrywkę dokładnie w tym samym czasie.

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