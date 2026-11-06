Narysował GTA 6 samolotem. Zaraz, co?

Premiera GTA 6 nadchodzi wielkimi krokami - w ciągu mniej niż dwóch tygodni najbardziej wyczekiwana gra na świecie zostanie udostępniona na konsole PS5 i Xbox Series. Pilot z USA znany jako Pilot Picasso najwyraźniej również czeka na nią z niecierpliwością.

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Narysował grafikę GTA 6 na niebie za pomocą samolotu

Pilot Benjamin G. McDaniel zasiadł za sterami Cessny 182 Skylane RG z 1978 roku i pokazał, jak można wykorzystać Flightradar24 w niecodzienny sposób. Wzbił się w powietrze w wyjątkowym celu - aby "namalować" logo GTA 6 za pomocą swojej maszyny.

Jak to możliwe? Otóż trasa każdego lotu jest dokładnie rejestrowana. Lot z czwartku 5 listopada (dwa tygodnie przed debiutem GTA 6) został przeprowadzony w taki sposób, aby ścieżka lotu przypominała grafikę promującą Grand Theft Auto 6. Efekt jest - trzeba przyznać - piorunujący.

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Obraz przedstawia logo gry, helikopter, kultowe palmy z Vice City, kobietę w bikini, aligatora oraz sportowy samochód. Czyli wszystkie elementy, które wprost nawiązują do miasta Vice City oraz fikcyjnego stanu Leonida, bazujących odpowiednio na Miami oraz Florydzie. Najlepsze jest to, że grafika została „namalowana” w trakcie jednej sesji lotu, bez żadnej przerwy.

Ten zajął pilotowi ponad osiem godzin. Samolot wystartował z lotniska w mieście Bentonville 5 listopada o godz. 18:29 i wylądował 6 listopada o godz. 2:37 czasu polskiego. Oczywiście w stanie Arkansas obowiązuje inna strefa czasowa (-7 godz. względem nas), więc lot był realizowany w dzień. Pilot nie lądował ani nie robił przerw - wszystko po to, aby jednym ciągiem narysować ścieżką lotu grafikę nawiązującą do GTA 6.

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Z perspektywy osób oglądających cały lot na żywo mogło to wyglądać jak bezsensowne latanie w kółko. Efekt jest jednak widoczny na platformie Flightradar24. Serwis udokumentował całą trasę - można zatem sprawdzić, jak wyglądał ten wyczyn na przestrzeni ponad ośmiu godzin.

Piękny gest w stronę promocji GTA 6

Nie wiemy, czy cały projekt ma cokolwiek wspólnego z twórcami gry, czy też pilot jest po prostu aż tak wielkim pasjonatem GTA, że postanowił poświęcić ponad osiem godzin swojego życia oraz przepalić mnóstwo paliwa w tym celu. Mimo wszystko jest to genialna forma promocji. Zresztą nie pierwsza - Rockstar Games wydał przecież miliony dolarów, aby zamienić fragmenty Miami i Miami Beach w scenerię nawiązującą do gry.

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