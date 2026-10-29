Niedawno usłyszeliśmy informacje, jakoby GTA 6 na PC miało zadebiutować do końca pierwszego kwartału 2027 r. - czyli najpóźniej do 31 marca przyszłego roku. Niestety, ten najbardziej optymistyczny scenariusz może się nie ziścić, a Rockstar Games będzie potrzebować więcej czasu na wydanie najważniejszej gry dekady na komputery.

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GTA 6 na komputerach w ciągu sześciu lub siedmiu miesięcy

Analityk firmy Wedbush Securities Michael Pachter w rozmowie z telewizją BBC News stwierdził, że GTA 6 pojawi się na komputerach osobistych w ciągu sześciu lub siedmiu miesięcy.

Biorąc pod uwagę obecny kalendarz, po doliczeniu tego okresu mówimy o przełomie kwietnia i maja 2027 r. Pachter nie podał jednak konkretnego dnia. Oczywiście Rockstar Games nie pomaga i również trzyma tę informację w tajemnicy.

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Obecnie jesteśmy pewni jedynie daty premiery GTA 6 na konsole PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X|S. Ta odbędzie się w ciągu dokładnie trzech tygodni - została zaplanowana na czwartek 19 listopada równo o północy czasu lokalnego.

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Dlaczego jednak mielibyśmy słuchać akurat analityka z USA? Przede wszystkim jest to osoba zaproszona przez znaną stację BBC News. Tak duża telewizja nie zapraszają do rozmów przypadkowych osób. Ponadto firmy analityczne mają świetne dojścia i szeroką sieć źródeł, a Wedbush Securities to rynkowy potężny gracz zarządzający aktywami rzędu 6,7 mld dol.

Przewidujemy konkretną datę premiery

Poprzednia odsłona, GTA 5, zadebiutowała na Xboksie 360 i PlayStation 3 17 września 2013 r. Wersje na PlayStation 4 i Xboxa One - czyli znacznie nowsze spzęty bliższe możliwościami ówczesnym pecetom - pojawiły się 18 listopada 2014 r. Dopiero niespełna pół roku później - 14 kwietnia 2015 r. - zadebiutowała wersja na komputery osobiste.

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Osobiście nie sugerowałbym się jednak zbytnio tamtymi harmonogramami. Początkowo gra była projektowana z myślą o Xboxie 360 oraz PS3, czyli przestarzałych konsolach z 2005 i 2006 r. o ogromnych ograniczeniach technicznych - wiele osób twierdzi, że twórcy dokonali wtedy cudu. Rockstar Games mimo to podjęło się ambitnego zadania wydania gry na te platformy, ponieważ w tamtym czasie były to niezwykle popularne konsole z dziesiątkami milionów użytkowników na całym świecie.

Dziś przepaść technologiczna między konsolami a pecetami nie jest już tak drastyczna jak w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dlatego oczekuję, że GTA 6 trafi na komputery około pół roku po premierze. Stawiam na konkretną: datę 14 kwietnia 2027 r.

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