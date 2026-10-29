W GTA 6 możesz rzucać psimi kupami. Absurdalny poziom detali na wideo

Premiera Grand Theft Auto VI zbliża się tak szybko, że za chwilę strach będzie otworzyć lodówkę w obawie przed wyskakującym logo gry. Ten żart ma już pokrycie w faktach, bo amerykańscy gracze kupią w sklepach prawdziwe piwo uwarzone na wzór wirtualnego browaru z uniwersum Rockstar Games.

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Wypuszczenie własnego alkoholu to jednak zaledwie promil machiny promocyjnej, która właśnie ruszyła. Wydawca rozkręca kampanię o skali wykraczającej daleko poza standardowe nośniki reklamowe. Zamiast ograniczać się do bilbordów na wieżowcach, spotów telewizyjnych i klasycznych zwiastunów na YouTubie, materiały trafiają bezpośrednio do popkultury w najmniej oczywistych miejscach.

Oficjalny gameplay GTA VI. W South Park

Dowód na to dostaliśmy w środowy wieczór na kanale Comedy Central podczas emisji najnowszego odcinka sezonu South Park (czy też South America). Twórcy serialu pokazali zupełnie nowy, nigdzie wcześniej niepublikowany fragment rozgrywki z GTA VI.

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Nagranie jest w stu procentach autentyczne. W napisach końcowych odcinka znalazły się oficjalne podziękowania dla studia Rockstar Games za udostępnienie materiału, co natychmiast ucięło spekulacje w sieci, czy mamy do czynienia z fanowską animacją.

W omawianej scenie przy drewnianym stole siedzą z kamiennymi twarzami Cartman, Kyle, Stan oraz Randy Marsh. Przed nimi stoi kobieta w czerwonym żakiecie i z pilotem w ręku prowadzi prezentację na dużym ekranie.

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Na telewizorze pojawia się słoneczna plaża, gdzie kamera z niskiej perspektywy pokazuje owczarka niemieckiego załatwiającego potrzebę na piasku, a potem wskakującego na deskę surfingową ciągniętą przez skuter wodny.

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Jason, minimapa i rzucanie psimi odchodami

Prowadząca z powagą pyta bohaterów o kreację świata i wskazuje na psa, zaznaczając, że ludzie mogą podnieść odchody. W tym samym momencie perspektywa w grze przełącza się na kamerę zza pleców głównego bohatera, Jasona, ubranego w czarny bezrękawnik i czerwoną czapkę z daszkiem do tyłu. W lewym dolnym rogu ekranu działa w pełni funkcjonalna minimapa.

Właściciel psa schyla się, aby posprzątać po zwierzaku, a kobieta instruuje, że można rzucać przedmiotami w tę postać. Jason bierze zamach i trafia plażowicza w plecy. Uderzony mężczyzna w zielonych szortach odwraca się i rusza z pięściami do walki.

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Na pytanie o reakcję na atak prowadząca pokazuje podniesienie odchodów i rzut prosto w twarz agresora. Po wyłączeniu telewizora Cartman kwituje prezentację zachwytem nad jakością gry.

Pełna wersja fragmentu:

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GTA VI? Premiera już 19 listopada

Wplecenie tak absurdalnej mechaniki idealnie pasuje do humoru serialu, ale w tym sezonie wątek GTA VI ma głębsze dno.

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Bohaterowie traktują premierę jako magiczny moment, w którym w Ameryce wreszcie zacznie dziać się lepiej - bo jest to satyra na nastroje społeczne i zmęczenie obywateli sytuacją polityczną przed ichnimi wyborami przypadającymi na 3 listopada.

Sama gra zadebiutuje na rynku 19 listopada 2026 r. Na start tytuł trafi wyłącznie na konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Posiadacze komputerów osobistych muszą uzbroić się w cierpliwość, bo Rockstar Games tradycyjnie skupia się w pierwszej kolejności na wyciśnięciu maksimum ze starych (bo debiutujących w 2020 r.) konsol.

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