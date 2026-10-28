Zapłacą za granie w GTA 6. Chcę tak w Polsce

Premiera GTA 6 została zaplanowana na 19 listopada 2026 r. W sieci już wcześniej pojawiało się wiele doniesień, że fani czekający na produkcję masowo biorą urlopy na ten dzień wyłącznie po to, aby w pełni oddać się rozgrywce. Mówi się, że w samych Stanach Zjednoczonych straty będą szacowane na miliard dolarów - podobno aż 1,5 mln osób zapowiedziało wolne.

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Operator telekomunikacyjny chce zatrudnić fanów, żeby grali odpłatnie.

Grasz w GTA 6 przez 8 godzin i jeszcze ci zapłacą

Firma telekomunikacyjna Virgin Media z Irlandii, zajmująca się dostarczaniem internetu światłowodowego czy telewizji, wyszła z ciekawą inicjatywą. Pozwala graczom odebrać darmową kopię Grand Theft Auto 6 na dowolną platformę: PlayStation 5 lub Xboxa Series X|S.

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Przedsięwzięcie ma być realizowane w formie pracy: gracz będzie musiał rozegrać osiem godzin w ciągu tygodnia od otrzymania kopii. Nie doprecyzowano, czy zadanie trzeba zrealizować w jeden, czy w kilka dni. Można uznać, że to równowartość jednego dnia roboczego. To jednak nie wszystko.

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Następnie Virgin Media wymaga opublikowania szczerej recenzji gry w mediach społecznościowych z oznaczeniem operatora - m.in. na TikToku lub Instagramie. Najlepsza jest tu natomiast kwestia finansowa - można liczyć na zapłatę na poziomie 890 dolarów (ponad 3500 zł). Stawkę możemy określić jako bardzo atrakcyjną, szczególnie że głównym zadaniem będzie tu granie w GTA 6.

Aby móc wziąć udział, należy spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim trzeba mieszkać w Irlandii i mieć konto na wybranych platformach społecznościowych. Oprócz tego należy przekonać „pracodawców” w 200-300 słowach, dlaczego to właśnie dana osoba ma zostać wybrana do tej pracy. Całość jest realizowana w formie konkursu, który potrwa do 15 listopada i rozstrzygnie się do 22 listopada, czyli już po premierze GTA 6.

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Niestety gracze spoza Irlandii nie mają możliwości wzięcia udziału. Oczywiście, jeśli jest się Polakiem mieszkającym na terenie tego kraju - taka możliwość staje się realna. Mimo wszystko 3500 zł za 8 godzin gry i zapewnienie samego egzemplarza to naprawdę świetna opcja. Gdybym mógł, sam bym się zgłosił.

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