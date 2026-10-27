Polska w Microsoft Flight Simulator. Ale się przyłożyli, świetna robota
Microsoft wreszcie wziął pod uwagę Polskę i przeniósł kluczowe miejsca z kraju nad Wisłą do swojego symulatora lotu. Od teraz zobaczymy polskie miasta w znacznie bogatszej i wierniejszej odsłonie.
W najnowszej aktualizacji gry Microsoft Flight Simulator, określanej jako „Poland and the Baltics”, twórcy skupiają się na dokładniejszym odtworzeniu naszego kraju oraz państw bałtyckich. To pierwsza aktualizacja, która tak mocno stawia na tereny leżące tuż nad Morzem Bałtyckim.
Microsoft Flight Simulator z dbałością o detale odtwarza polskie miasta
Dotychczas w symulatorze lotu Microsoftu Polska była generowana głównie na podstawie zdjęć satelitarnych przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. Wyjątkiem były poszczególne, istotne obiekty, takie jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie czy chociażby Wawel w Krakowie, których modele wykonano ręcznie.
W 23. aktualizacji świata Polska zyskała mnóstwo nowych detali. Dzięki niej kompletnej metamorfozie uległo siedem dużych miast z różnych części kraju:
- Warszawa,
- Kraków,
- Wrocław,
- Gdańsk,
- Katowice,
- Poznań,
- Łódź.
We wszystkich tych aglomeracjach możemy liczyć na wierne odtworzenie rynków, ulic, charakterystycznych budynków i pozostałej architektury. Oprócz tego twórcy skupili się na kluczowych obiektach w mniejszych miejscowościach. W grze zobaczymy zatem:
- wiadukty w Stańczykach;
- zamek w Malborku;
- molo w Sopocie;
- halę Urania w Olsztynie;
- bazylikę Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym;
- Państwową Galerię Sztuki w Sopocie;
- most Solidarności w Płocku;
- zamek Krzyżtopór w Ujeździe;
- zamek królewski w Chęcinach;
- katedrę w Gnieźnie;
- pomnik Jezusa Chrystusa Króla w Małej;
- Tatry.
Dodatkowo twórcy przygotowali port lotniczy Warszawa-Babice oraz lotnisko Opole-Kamień Śląski wraz z torem wyścigowym Silesia Ring. Oznacza to, że Microsoft bez wątpienia stanął na wysokości zadania i wprowadził do gry naprawdę dużą liczbę istotnych punktów w całym kraju. Nie pozostaje nic innego jak uruchomić Microsoft Flight Simulator i oglądać piękno Polski z lotu ptaka.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.