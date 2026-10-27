Wiemy, ile GTA 6 zajmie na dysku. Bez srogich porządków się nie obejdzie
Właśnie dowiedzieliśmy się, jak duże będzie GTA 6 pod względem zajmowanego miejsca na dysku konsoli. Jeśli brakuje wam wolnej przestrzeni, polecam już teraz zacząć usuwać niepotrzebne tytuły z urządzenia.
Premiera GTA 6 to kwestia następnych trzech tygodni: debiut produkcji jest zaplanowany na 19 listopada 2026 r. O samym tytule wiemy naprawdę dużo: producent zdążył wydać cztery zwiastuny, w tym duże, prawie 30-minutowe “szersze spojrzenie”. Oprócz tego hakerzy, którzy jakimś cudem uzyskali dostęp do wczesnej wersji gry, opublikowali serię przecieków ujawniających dodatkowe informacje na temat rozgrywki. Tak jak oczekiwaliśmy, będzie to jeden z największych projektów ostatnich lat.
GTA 6 zajmie nawet 1/3 przestrzeni na twojej konsoli PlayStation 5
Jak wynika z najnowszych informacji podanych przez PlayStation Game Size, GTA 6 ma zająć dokładnie 210 GB przestrzeni dyskowej w wersji na konsolę PlayStation 5. Doniesienie to zostało również zweryfikowane i potwierdzone przez serwis Insider Gaming. Podobny rozmiar powinien dotyczyć również konsol Xbox Series X|S. Podana wartość odnosi się do całkowitego rozmiaru pliku do pobrania ze sklepu PlayStation Store.
Aby pobrać tytuł, trzeba będzie przygotować sporo wolnej pamięci. W PlayStation 5 Digital Edition bez napędu optycznego – w starszych rewizjach oraz najnowszej, określanych jako A-Chassis, B, C oraz E-Chassis – producent stosował dysk o pojemności 825 GB. W praktyce jednak spora część została zajęta przez system operacyjny i pliki systemowe, przez co realnie do dyspozycji było ok. 660 GB. GTA 6 będzie zajmować prawie 1/3 miejsca w takiej konsoli.
Sytuacja lepiej wygląda natomiast w nowszej rewizji określanej jako D-Chassis z końca 2023 r. oraz E-Chassis w wersji z napędem, gdzie zastosowano dysk o pojemności 1 TB. W tych modelach realnie możemy liczyć na ponad 840 GB dostępnego miejsca na gry. W tym przypadku GTA 6 zajmie “tylko” 1/4 dostępnej przestrzeni dyskowej.
Oczywiście rozmiar na poziomie 210 GB w przypadku najważniejszej gry tego dziesięciolecia - a być może i XXI w. - jest w pełni uzasadniony. Twórcy postawili na największą mapę w historii serii, która obejmuje nie tylko Vice City, ale i inne lokalizacje w stanie Leonida inspirowanym Florydą.
Tydzień wcześniej rozpocznie się pobieranie
Pobieranie GTA 6 będzie możliwe już tydzień przed premierą: 12 listopada 2026 r. Twórcy najwyraźniej wiedzą, że nie wszyscy mają w domu superszybkie łącza światłowodowe. W zależności od posiadanego pakietu internetu, zakładając, że wasza konsola jest w stanie wykorzystać pełnię możliwości łącza, czasy pobierania będą wyglądać następująco:
- 300 Mb/s - ok. 1 godz. i 33 minuty;
- 600 Mb/s - ok. 46,5 minuty;
- 1 Gb/s - 28 minut.
Czasu na pobieranie i instalację będzie sporo. Premiera gry odbędzie się o północy 19 listopada 2026 r.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.