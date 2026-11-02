Aktualizacja PlayStation 5 przed premierą GTA 6. Nie pobierzesz, nie zagrasz

Konsole do gier, takie jak PlayStation czy Xbox, ze względu na swoje zamknięte ekosystemy rzadko kojarzą się z masowym piractwem. Mimo to - m.in. dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji - coraz częściej pojawiają się narzędzia, które umożliwiają odblokowywanie konsol oraz uruchamianie nielegalnych kopii gier. To główny powód, dla którego Sony wydało nową aktualizację.

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Sony wydaje uaktualnienie 14.22 dla konsol PlayStation 5

Najnowsza aktualizacja oprogramowania układowego ukazała się 2 listopada i waży ok. 1,26 GB. Sony ujawnia, że wersja skupia się na zabezpieczeniach. Producent zawarł krótką notatkę: "wprowadziliśmy kilka poprawek bezpieczeństwa w oprogramowaniu systemowym".

Wersja 14.22 trafia do użytkowników niespełna dwa tygodnie po tym, jak Sony wypuściło oprogramowanie oznaczone numerem 14.20. Poprzednie wydanie również miało koncentrować się na zabezpieczeniach, co bezpośrednio wiąże się z głośnymi wydarzeniami w świecie konsol z ostatnich tygodni.

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Już pod koniec września pojawiły się doniesienia o zwiększającej się popularności narzędzi umożliwiających posiadaczom PS5 złamanie swoich konsol. Niedawne jailbreaki, tworzone w dużej mierze dzięki sztucznej inteligencji, obsługiwały większość wersji oprogramowania PlayStation 5 od 7.00 aż do 13.60. W przeszłości pojawiały się podobne rozwiązania, ale dotyczyły one konkretnych, głównie starszych wydań systemu.

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Tymczasem ostatnie narzędzia umożliwiały złamanie zabezpieczeń i praktycznie dowolne modyfikacje konsoli. Potencjalnie otwierały również drzwi do piractwa na PlayStation 5.

Obowiązkowa aktualizacja do gry w GTA 6

GTA 6 to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana gra dekady, która zadebiutuje już 19 listopada na konsolach PlayStation 5 (w tym Pro) oraz Xbox Series X|S. Dostępność narzędzi umożliwiających odblokowanie konsoli to ogromne zagrożenie w obliczu tak istotnej premiery.

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Hakerzy oraz niektórzy gracze z pewnością będą próbowali znaleźć sposoby na ominięcie płatności za dostęp do gry, dążąc do jej nielegalnego uruchomienia. Gdyby bowiem jailbreak był dostępny w momencie debiutu dla oprogramowania układowego wymaganego przez Grand Theft Auto 6, gra mogłaby zostać skopiowana oraz udostępniona w sieci do swobodnego pobrania. A nawet próbowano by przenieść ją na PC.

Wiele źródeł zakłada, że GTA 6 będzie wymagało oprogramowania w wersji 14.22 lub 14.20. Oznacza to, że bez wykonania aktualizacji konsoli gracze nie będą w stanie zagrać w najnowszą grę Rockstar Games. Hakerzy ostatnio znaleźli sposób na złamanie wydania 14.10, ale bez możliwości kopiowania plików z gier. Zobaczymy, co przyniosą przyszłe wersje oprogramowania.

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Oczekujemy, że przed wyznaczoną na 19 listopada premierą Sony opublikuje jeszcze co najmniej jedną aktualizację dla konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro.

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