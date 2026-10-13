Hakerzy zagrali PlayStation na nosie. Konsola odpala hity z Xboxa

Społeczność modderów sprawiła, że zmodyfikowane konsole PlayStation 5 potrafią uruchamiać gry z pierwszego Xboxa, a nawet z Xboxa 360. Mówimy o tytułach takich jak Halo 2, Forza Motorsport czy Gears of War 2. Nie za pośrednictwem streamingu i nie przez usługę Microsoftu, ale lokalnie, dzięki emulatorom.

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PlayStation 5 coraz bardziej przypomina peceta

Cała historia dotyczy wyłącznie konsol PS5, które zostały złamane (jailbreakowane). To ważne zastrzeżenie. Na zwykłej konsoli kupionej w sklepie nie zainstalujemy takich emulatorów. Dopiero przełamanie zabezpieczeń otwiera drogę do uruchamiania nieoficjalnego oprogramowania.

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W ostatnich miesiącach scena homebrew dla PS5 wyraźnie przyspieszyła. Pojawiły się projekty pozwalające uruchamiać gry z PlayStation 2, rozwijane są eksperymenty związane z emulacją PlayStation 3, pojawiły się także rozwiązania uruchamiające Xbox Cloud Gaming na konsoli Sony. Teraz do tej listy dochodzi kolejny punkt: emulacja konsol Microsoftu za sprawą projektu PS5X360.

Jest on oparty na emulatorze Xenia Canary, czyli jednym z najważniejszych projektów służących do uruchamiania gier z Xboxa 360 na komputerach PC. Twórcy portu dostosowali go do działania na PlayStation 5. Jest to na razie bardzo wczesna wersja rozwojowa - twórcy otwarcie ostrzegają, że należy spodziewać się błędów, problemów graficznych, zawieszeń oraz nierównej wydajności. Nie ma też mowy o pełnej kompatybilności z biblioteką gier ani gwarancji utrzymania 60 klatek na sekundę.

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Mimo to pierwsze demonstracje wyglądają imponująco. Na PS5 uruchamiano już między innymi Gears of War 2 i Gears of War 3. To gry, które przez długie lata stanowiły jeden z fundamentów marki Xbox. Ironia całej sytuacji jest oczywiście trudna do przeoczenia. Sony przez dekady walczyło z Microsoftem o dominację na rynku konsol, a dziś fani uruchamiają kultowe produkcje Xboxa właśnie na sprzęcie Sony.

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Działają też i gry z Xboxa pierwszej generacji

Tutaj wykorzystywany jest emulator XPSemu, bazujący na projekcie xemu, który od lat rozwijany jest na komputerach osobistych. W przeciwieństwie do emulacji Xboxa 360 część wyników wydajnościowych została już opublikowana. Według twórców Halo 2 potrafi działać z szybkością około 30 kl./s, a po zastosowaniu odpowiednich modyfikacji osiąga nawet 36-50 kl./s. Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex ma działać płynnie, natomiast Forza Motorsport osiąga około 15-21 kl./s podczas wyścigów.

Problemem nie okazuje się moc układu graficznego PS5. Twórcy projektu wskazują raczej na ograniczenia związane z emulacją procesora oryginalnego Xboxa. Według ich obserwacji emulowany wątek CPU potrafi zajmować nawet od 85 do 97 proc. przypisanego czasu procesora, podczas gdy GPU często się nudzi.

Patrząc na ten projekt wyłącznie przez pryzmat grania, łatwo przeoczyć jego prawdziwe znaczenie

Przecież większość osób nie kupi PS5 po to, żeby uruchamiać na niej starego Halo 2. Większość nawet nie będzie miała technicznej możliwości zainstalowania emulatora. Znacznie ciekawsze jest to, co cały projekt mówi nam o współczesnych konsolach.

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PlayStation 5 wyposażono w procesor AMD Zen 2 oraz układ graficzny oparty na architekturze RDNA 2. Innymi słowy, to bardzo bliski krewny współczesnych PC. Im dłużej obserwujemy scenę homebrew, tym wyraźniej widać, że różnice między konsolą a komputerem są dziś głównie kwestią oprogramowania i polityki producenta.

Nie zmienia to jednak faktu, że osiągnięcie jest imponujące. Jeszcze niedawno informacja o uruchomieniu produkcji z Xboxa 360 na PlayStation 5 brzmiałaby jak scenariusz z alternatywnej rzeczywistości. Dziś możemy obejrzeć działające demonstracje i obserwować rozwój kolejnych wersji emulatorów. A to chyba najlepsze przypomnienie, że prawdziwe granice sprzętu elektronicznego często znajdują się nie w krzemie, lecz w wyobraźni ludzi, którzy postanowili go odblokować.

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