Xbox sypnął darmowymi grami na weekend. Hity na PC i konsole

Microsoft uruchomił kolejną odsłonę programu Free Play Days. Tym razem oferta jest wyjątkowo szeroka, bo w ofercie znalazły się także darmowe wersje próbne kilku głośnych premier. W praktyce oznacza to, że przez najbliższe dni gracze Xboxa mogą bez dodatkowych opłat sprawdzić między innymi pełne wersje gier S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ARC Raiders czy Little Nightmares III.

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Xbox zaskakująco hojny. To nie tylko klasyczne Free Play Days

Program Free Play Days działa od lat według prostego schematu. Microsoft co tydzień udostępnia wybrane gry abonentom Game Pass Ultimate, Premium i Essential, pozwalając im grać przez ograniczony czas bez konieczności kupowania pełnej wersji.

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Tym razem jednak oferta jest bardziej rozbudowana niż zwykle. Standardowe Free Play Days obejmują wyścigowe Screamer oraz fabularne RPG Family Man. Obie produkcje są dostępne od 8 do 11 października dla posiadaczy odpowiednich abonamentów Xbox Game Pass.

Znacznie ciekawiej robi się jednak w pozostałej części oferty. Microsoft równolegle uruchomił bowiem serię darmowych testów dla wszystkich użytkowników Xboxa. Część z nich nie wymaga nawet aktywnej subskrypcji.

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ARC Raiders za darmo dla wszystkich

Najbardziej rzucającą się w oczy pozycją jest ARC Raiders. Strzelanka studia Embark została udostępniona za darmo wszystkim użytkownikom Xboxa w dniach 8-11 października, bez konieczności wykupywania Game Passa.

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Powód jest prosty. Twórcy świętują pierwszy rok obecności gry na rynku i jednocześnie promują dużą aktualizację Frozen Trail. Update wprowadza nową zawartość i nowe zagrożenia do świata gry. Dodatkowo do 15 października podstawową wersję ARC Raiders oraz edycje Deluxe można kupić z 50-procentową zniżką.

S.T.A.L.K.E.R. 2 chce odzyskać uwagę graczy

Dla polskich odbiorców najciekawszą pozycją może okazać się jednak S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Produkcja GSC Game World otrzymała darmowy okres próbny, który ma zachęcić nowych graczy do odwiedzenia Strefy.

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Gra otrzymała dużą aktualizację 2.0, która poprawia wydajność, wprowadza nowe funkcje i znacząco zmienia ogólne wrażenia z rozgrywki. Twórcy od miesięcy konsekwentnie naprawiają i rozwijają swój ambitny postapokaliptyczny świat, próbując jednocześnie przekonać tych graczy, którzy po premierze wstrzymywali się z zakupem.

Little Nightmares III i High On Life 2 też kuszą darmowymi testami

Pierwsza z tych gier kontynuuje popularną serię mrocznych przygodówek z elementami horroru. Druga z kolei jest bezpośrednią kontynuacją jednej z najbardziej osobliwych strzelanek ostatnich lat, znanej z absurdalnego humoru i gadających broni.

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W całej tej historii najciekawsze nie są jednak same gry. Najcenniejszym zasobem w branży gier przestały być pieniądze graczy. Stał się nim ich czas. Rynek jest przeładowany nowymi premierami, gigantycznymi aktualizacjami, produkcjami usługowymi i stale rosnącą biblioteką Game Passa. Problemem wydawców nie jest już wyłącznie przekonanie użytkownika do zakupu - najpierw trzeba go jeszcze przekonać, żeby w ogóle uruchomił daną grę.

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Darmowe weekendy są odpowiedzią właśnie na ten problem.

Jeżeli ktoś spędzi kilka godzin w ARC Raiders, wróci do Strefy w S.T.A.L.K.E.R. 2 albo da się wciągnąć atmosferze Little Nightmares III to istnieje szansa, że zostanie przy tych produkcjach na dłużej. Microsoft dobrze wie, że pierwsze kilka godzin rozgrywki bywa dziś skuteczniejszą reklamą niż najbardziej efektowny zwiastun.

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