GTA 6 wyjdzie zaraz z lodówki. Po jedno trzeba lecieć do Paryża

Premiera Grand Theft Auto VI zapowiada się na największe wydarzenie w dziejach branży rozrywkowej. Po latach całkowitego milczenia ze strony Rockstar Games wahadło wychyliło się w drugą stronę: materiałów i zapowiedzi mamy teraz aż w nadmiarze.

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Dostaliśmy oficjalny zwiastun z nowymi ujęciami rozgrywki, a do sklepów wjechała edycja kolekcjonerska wyceniona na 1749 zł, na którą sam prawie wydałem odłożone oszczędności. Są dwa sposoby, aby dotknąć i doświadczyć wirtualnego świata znacznie szybciej - przedpremierowo i bez konieczności kupowania samej gry. Ale oba będą was kosztować. Jeden z nich wymaga założenia konkretnych rzeczy na siebie, ale zanim przejdziemy do garderoby, warto spojrzeć w stronę Francji.

Reklama GTA VI w Paryżu. Jest ogromna

Najbliższym punktem (z perspektywy Polski), gdzie można fizycznie zobaczyć nadchodzące GTA VI w monumentalnej skali, jest Paryż. Na wschodnich obrzeżach francuskiej stolicy, w rejonie Porte de Bagnolet, stanął gigantyczny mural reklamowy promujący wyczekiwaną produkcję.

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Grafikę zainstalowano na jednej z wież kompleksu Tours Mercuriales. Budynek mierzy około 175 metrów wysokości, wyraźnie dominując nad okoliczną panoramą, a barwna grafika z palmami oraz charakterystycznym logo gry szczelnie pokryła potężny fragment pionowej elewacji.

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Skala instalacji robi piorunujące wrażenie z dużej odległości, w tym bezpośrednio z zatłoczonej paryskiej obwodnicy oraz głównych tras dojazdowych.

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W mediach społecznościowych błyskawicznie zaroiło się od nagrań montażu, wrzucanych przez kierowców stojących w korkach oraz przechodniów obserwujących precyzyjne manewry ekip alpinistycznych.

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Dla europejskich graczy to aktualnie jedyna* szansa, by zobaczyć oficjalną oprawę graficzną w tak potężnym formacie poza szklanym ekranem monitora. Wcześniej Rockstar przygotowywał podobne realizacje głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, nawiązując bezpośrednio do klimatu słonecznego Miami.

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*Przeczucie mi podpowiada, że i w Polsce zobaczymy jakiś mural albo dużą reklamę.

Oficjalne ubrania GTA VI w sklepie Rockstar

Drugim sposobem na bezpośredni kontakt z uniwersum przed premierą wyznaczoną na 19 listopada jest oficjalna linia gadżetów, która wylądowała na wirtualnych półkach Rockstar Games. Zamiast odliczać tygodnie do wysyłki płyt, można wyposażyć się w ubrania oraz codzienne akcesoria prosto ze stanu Leonida.

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Ile kosztują ubrania GTA VI?

W dziale odzieżowym producent postawił na jednolite stawki: wszystkie bazowe koszulki kosztują równe 130,99 zł. W tej kwocie kupicie klasyczne t-shirty z logo Rockstar Games w odmianach czarnej, niebieskiej i różowej, koszulki z grafiką Goodtime State w identycznych trzech wariantach barwnych, biały model Macca the Gator oraz koszulki eksponujące motyw GTA VI Logo. Tę samą cenę 130,99 zł przypisano do damskich, skróconych krojów Women's Cropped Baby Logo Tee.

Równolegle w cenie 130,99 zł wyceniono nakrycia głowy. Wybierać można między klasyczną czapką z daszkiem Rockstar Baseball Cap a wariantem Grand Theft Auto VI Baseball Cap z palmami wpisanymi w rzymską cyfrę sześć, przy czym oba wzory występują w kolorze czarnym, błękitnym oraz różowym. Z kolei grube, płócienne torby na zakupy Canvas Tote w dwóch zestawieniach kolorystycznych to wydatek rzędu 169,00 zł.

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Dla osób polujących na drobniejsze przedmioty kolekcjonerskie najtańszym punktem wejścia pozostają pakiety naklejek. Holograficzny zestaw z logo studia kosztuje 21,99 zł, natomiast bogatszy pakiet Grand Theft Auto VI and Rockstar Games Sticker Collection wymaga wyłożenia 39,99 zł. Z kolei solidny, metalowy brelok do kluczy z odlewanym logo VI wyceniono na 65,99 zł.

Metalowe gadżety, zapalniczka Zippo i ścieżka dźwiękowa

W katalogu nie zabrakło cięższych, metalowych akcesoriów o bardziej użytkowym charakterze. Do oferty dołączył chromowany klips na banknoty Vice City Money Clip za 109,99 zł oraz klasyczna, polerowana zapalniczka Zippo z wygrawerowanym napisem Vice City, kosztująca 174,99 zł.

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Zestawienie domyka pełny zestaw kolekcjonerski The Goodtime State - Vice City Collection, za który w oficjalnym sklepie przyjdzie zapłacić 1740,99 zł, a także oficjalne wydania ze ścieżką dźwiękową The Album, przygotowane tradycyjnie na płytach kompaktowych CD oraz płytach winylowych.

Co ważne dla nas: dostawa ubrań jest darmowa od 300 zł. Mogą obowiązywać cła i inne daniny. Skąd to wiem? Bo od razu zrobiłem zakupy. 1749 zł nie dam, ale 301 zł jestem w stanie. Bo GTA wychodzi raz na kilkaset lat.

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