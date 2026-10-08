GTA 6 z ogromnym wyciekiem. Poświęcisz 25 minut

Pod koniec sierpnia grupa hakerska Cyberleek opublikowała serię przecieków dotyczących GTA 6 na podstawie wczesnych wersji gry. Po tym, jak Netflix oficjalnie zapowiedział grę pod koniec tego samego miesiąca, informacje z tego źródła zupełnie ucichły. Po ponad miesiącu grupa wraca z 25-minutowym wideo ukazującym wiele aspektów gry.

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GTA 6 znowu wyciekło - tym razem aż 25 minut rozgrywki i potencjalne spoilery

Dotychczasowe przecieki trwały co najwyżej kilka minut i obejmowały wybrane przez społeczność w ramach płatnych głosowań miejsca oraz fragmenty. Tym razem niemal półgodzinny materiał zawiera kilka scen i aktywności, które gracz będzie mógł wykonywać w otwartym świecie GTA 6.

Lwia część nagrania skupia się na Thrillbilly Mud Club, czyli miejscu, w którym gracz będzie mógł brać udział w offroadowych wyścigach motocyklem lub innymi pojazdami. Fragment ten został opisany jako element randki Jasona oraz Lucii.

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Ciało Jasona jest pokryte całym mnóstwem tatuaży na rękach, co sugeruje możliwość ogromnej personalizacji postaci w GTA 6, która nie sprowadza się jedynie do ubioru i fryzury.

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Po wyścigach rozpoczyna się kolejna misja, tym razem bez Lucii, a z przyjacielem Jasona. Gra wyświetla przerywniki filmowe, które mogą dotyczyć fabuły głównej. Osoby, które chcą zachować historię gry dla siebie, powinny unikać oglądania szczegółów. W tej części zmienia się również wygląd Jasona. Trudno jednak stwierdzić, czy wynika to z faktu, że materiał pochodzi z nowszej wersji gry, czy też grupa odpowiedzialna za przecieki zarejestrowała go w innym czasie.

Dużą kontrowersję wywołała natomiast scena, w której bohaterowie pojawili się w tzw. stroju Adama i Ewy. Gracze najwyraźniej dostaną duże pole do popisu pod kątem dobieranego ubioru (oraz jego braku).

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25-minutowy wyciek obejmuje również personalizację samochodów: dostrajanie pojazdów pod kątem osiągów, skrzyni biegów, silnika czy podtlenku azotu. Ciekawym elementem jest możliwość kierowania pojazdem z perspektywy pierwszej osoby, mimo że ta miała nie pojawić się na premierę GTA 6. Debiut gry wciąż pozostaje zaplanowany na 19 listopada.

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