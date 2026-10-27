Konto PlayStation Network to dla wielu graczy znacznie więcej niż login i hasło. To lata zdobywania trofeów, setki cyfrowych gier, historia zakupów oraz aktywne subskrypcje PlayStation Plus. Przejęcie takiego profilu może więc oznaczać utratę dostępu do biblioteki wartej tysiące złotych. Teraz pojawił się kolejny powód do niepokoju. Oszuści znaleźli sposób na wykorzystanie funkcji rodzinnej w systemie Sony.

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Jak donosi japoński serwis The Sankei Shimbun metoda hakerów jest prosta, ale niestety skuteczna. Gracze zgłaszają uruchomienie PlayStation Family na swoim koncie, czyli opcji dla członków rodzin. Oszuści omijają w ten sposób zabezpieczenia, w tym wymóg podania hasła, czy weryfikacji dwuetapowej.

Po przejęciu dostępu do konta i aktywowaniu odpowiedniej funkcji oszuści dołączają do grupy PS Family jako dzieci. To sprytne zagranie, bo zgodnie z regulaminem Sony konta nieletnich nie można usunąć w standardowy sposób. Oznacza to, że menedżer rodziny może dodawać dzieci, ale nie może ich usuwać.

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Gracze alarmują, "nie pozwala ich usunąć"

Zakres działań przestępców zależy od ustawień konta. Hakerzy mogą nie tylko uruchamiać gry, lecz także kupować wybrane produkty, obciążając podpiętą kartę debetową lub kredytową. Mogą też uzyskać dostęp do informacji o koncie i danych osobowych, takich jak ich pełne imię i nazwisko. Podobne przypadki zgłaszane są na całym świecie.

Dopiero się obudziłem i miałem zmieniony adres e-mail w moim koncie PSN z powodu tego głupiego exploita zarządzania rodziną, gdzie nieautoryzowane konta są dodawane do twojego zarządzania rodziną, gdzie mogą zobaczyć informacje o twoim koncie - napisał w serwisie X użytkownik army.

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Zom, mam dokładnie to samo na swoim koncie w tej chwili, w ogóle nie pozwala ich usunąć, to jest naprawdę (tu pada przekleństwo) - odpowiada mu użytkownik swhag.

Sony poinformowało serwis Sankei Shimbun, że "bada" sprawę, ale pamiętajmy, że warto zachować czujność. Sprawdzicie swoje konto i upewnijcie się, że nie ma na nim dodanych żadnych niespodziewanych członków rodziny.

Polscy gracze tracą konta

O tym, że konta graczy na PlayStation Network, także tych polskich, są cały czas na celowniku hakerów, świadczy historia użytkownika serwisu X o nicku Bejsydiusz Tepez.

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Mogę się pożegnać z moim prawie dwunastoletnim kontem psn z 94 platynowymi trofeami i 411 poziomem konta, na którym od czterech lat opłacałem ps plusa premium i posiadałem około 250 cyfrowych gier, które zostało mi wykradzione prze hakera w ubiegłą środę - napisał Bejsydiusz Tepez.

Gracz stracił swoje konto po wycieku danych do logowania w serwisie WP.

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Jak się okazuje można posiadać numer seryjny konsoli, trzy lata kodów doładowań użytych na koncie opiewających na sumę 17400 zł, dostęp do profilu na konsoli, na którym konto było przez te długie lata zalogowane, dostęp do połączonego z nim konta na psnprofiles, konto na discordzie które dalej pokazuje, że konto psn było z nim połączone, ale jeśli ktoś ci się włamie na maila po ostatnim wycieku informacji logowania do serwisu wp i usunie wszystkie maile od sony o zakupach gier to nie dostaniecie już swojego konta z powrotem - napisał gracz.

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W przypadku PlayStation Network bezpieczeństwo nie sprowadza się wyłącznie do ustawienia mocnego hasła. Liczą się również zabezpieczenia skrzynki pocztowej, kontrola aktywnych sesji, dodatkowe metody uwierzytelniania i regularne sprawdzanie ustawień profilu.

Jeśli masz konto PSN, sprawdź, kto należy do twojej rodziny, czy adres e-mail jest prawidłowy i czy na profilu nie pojawiły się nieznane zakupy.

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Główna grafika wygenerowana przez AI.

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