PlayStation pogrzebie konsole przenośne. Koniec z wygodnym graniem

W ostatnich latach w świecie sprzętu komputerowego pojawiła się nowa kategoria urządzeń: przenośne komputery w formie handheldów, określane przez wielu jako konsole. Mowa o propozycjach takich jak Steam Deck, ROG Ally oraz Lenovo Legion Go. Sprzęty te nigdy nie zyskały popularności na poziomie klasycznych konsol przenośnych typu Nintendo Switch czy dawnych PSP i PS Vita. Ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

REKLAMA

AMD kończy z niestandardowymi czipami dla niszowych konsol

W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że AMD wycofuje się z tworzenia niestandardowych układów przeznaczonych dla niszowych urządzeń typu handheld.

Z doniesień Digital Foundry wynika, iż Sony ma być jedyną firmą, dla której AMD zaprojektuje i dostarczy niestandardowy procesor do przenośnej konsoli PlayStation, wykorzystujący układ graficzny RDNA 5 (z architektury RDNA 4 korzystają karty graficzne pokroju Radeona RX 9070 XT).

REKLAMA

Podobno przenośny Xbox następnej generacji, kompatybilny z grami z konsol Xbox Series X|S, miał zostać anulowany ze względu na to, że AMD oczekiwało od Microsoftu zobowiązania do wyprodukowania co najmniej 10 mln egzemplarzy urządzenia. Producent miał jednak stwierdzić, iż nie będzie w stanie sprzedać tak dużej liczby konsol. Z tego względu zdecydował się na współpracę z firmą Asus, która stworzyła ROG Ally X.

Inny informator ze świata sprzętu komputerowego - KeplerL2 - uważa, że AMD nie chce już skupiać swoich zasobów na niszowych rynkach. W praktyce ta decyzja może sprawić, iż nie zobaczymy już układów APU projektowanych specjalnie pod kątem takich urządzeń.

Decyzja uderzy głównie w konkurencyjne konsole przenośne z Windowsem i Linuksem

Wybór AMD zakładający rezygnację z projektowania niestandardowych układów dla niszowych konsol może znacząco wpłynąć na rynek. Pierwszą potencjalną ofiarą może być Steam Deck 2. generacji. Pierwsza wersja (zarówno bazowa, jak i z ekranem OLED) sprzedała się dotąd w nakładzie zaledwie 5 mln egzemplarzy.

REKLAMA

Decyzja ta może wpłynąć również na dalsze losy częściowo niestandardowych czipów, takich jak seria Z (Z1 Extreme, Z2 Extreme), a co za tym idzie - na przyszłą opłacalność samych handheldów PC. Jeśli nadchodząca przenośna wersja PlayStation 6 będzie jedynym urządzeniem mobilnym wyposażonym w układ RDNA 5, konkurencja może zostać zmuszona do korzystania ze starszych technologii.

Nie oznacza to wprawdzie całkowitego końca handheldów, ponieważ AMD wciąż może produkować uniwersalne układy dla wszystkich producentów. Niestandardowe czipy projektowane pod konkretny sprzęt zapewniały jednak największą przewagę - to dzięki nim te urządzenia miały sens. Konsolo-komputery z klasycznymi układami to nie będzie już to samo.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...