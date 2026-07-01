Przenośne PlayStation 6 powstanie. Mam jednak ogromne obawy

Wraz z następcą popularnego PlayStation 5 Japończycy chcą zaliczyć powrót do przeszłości – do czasów PSP oraz PS Vita - i ponownie wkroczyć w mobilny wymiar konsol. Aby było to możliwe, muszą przygotować komponenty na tyle wydajne i energooszczędne, aby móc zapewnić działanie sprzętu bez stałego podłączenia do prądu. Nowy przeciek ujawnia plan Sony.

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AMD przygotowuje nowy typ układów scalonych dla energooszczędnych urządzeń

Od lat konsole PlayStation bazują na specjalnych czipach zaprojektowanych przez firmę AMD. Dotyczy to zarówno poprzedniej generacji (PS4 wydanej w 2013 r.), jak i obecnego PS5, które miało premierę prawie 6 lat temu (w 2020 r.). PlayStation 6 nie zrezygnuje z tego podejścia i również ma bazować na specjalnie dostosowanym, tajemniczym czipie AMD.

Jak wynika z nowych doniesień, ostatnia aktualizacja systemu Linux zasugerowała zmiany w architekturze procesorów AMD Zen 6. Czipy następnej generacji (obecnie na rynku są układy Zen 5, takie jak Ryzen 7 9800X3D) mają wprowadzić nowy typ rdzenia o niskim poborze mocy, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyższej wydajności i sprawności energetycznej w zadaniach wykonywanych na drugim planie oraz w stanie bezczynności.

Informacja jest o tyle istotna, że została właściwie potwierdzona. Oczywiście nikt z AMD nie wyszedł przed szereg i oficjalnie nie potwierdził zmian w swoich czipach. Linux jest jednak sprawdzonym źródłem informacji - system operacyjny musi być przecież przygotowywany z myślą o obsłudze wszystkich nowych czipów, aby zapewnić maksymalną kompatybilność.

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Jaki związek mają nowe rdzenie w architekturze Zen 6 z konsolą Sony? Taki, że kolejna generacja PlayStation ma bazować na czipach AMD. O ile w klasycznej stacjonarnej konsoli, stale podpiętej do prądu, nie ma to większego znaczenia, o tyle w nowym, przenośnym wariancie PS6 może to odegrać kluczową rolę.

Według poprzednich nieoficjalnych doniesień przenośne PS6 ma znacząco przewyższyć konsolę (a właściwie przenośny komputer) Xbox ROG Ally X. Sprzęt zapewni też wyższą wydajność niż obecna stacjonarna PS5 i bez problemu obsłuży gry z obecnych konsol Sony.

Czas pracy na baterii w konsolach wciąż może być problemem

Mimo że w ostatnich latach producenci mobilnych sprzętów znacząco poprawili kwestię czasu pracy na jednym ładowaniu, przenośne konsole wciąż nie są na tyle energooszczędne, aby móc zapewnić długie sesje grania bez potrzeby sięgania po zasilacz. Taki Steam Deck, uznawany za jeden z najlepszych handheldów, w momencie uruchomienia bardziej wymagających gier działa przez ok. 2–3 godziny na akumulatorze.

Wprowadzenie energooszczędnych rdzeni procesora powinno poprawić sytuację, ale czy całkowicie rozwiąże problem krótkiego działania konsoli? Tylko czas pokaże.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.