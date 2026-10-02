Znalazłem dla siebie następny procesor do komputera. Gigantyczna liczba rdzeni

Intel na początku tego roku wprowadził odświeżoną serię procesorów Core Ultra 200S Plus, w której zawiera się świetny Core Ultra 7 270K Plus, będący jednym z najbardziej opłacalnych układów do komputerów stacjonarnych. Firma jednak szykuje już następcę. Wróci również do znanego wcześniej systemu nazewnictwa.

Intel Core Ultra 4000 wycieka - najlepszy procesor zapewni nawet 28 rdzeni

Kiedyś system nazewnictwa procesorów Intela był prostszy. Każda generacja była oznaczana jako wielokrotność 1000. Na przykład ostatnia wykorzystująca stare nazewnictwo 14. generacja Intela obejmowała czipy, takie jak Intel Core i5-14600K, i7-14700K czy i9-14900K. Potem porzucono oznaczenia i5, i7 oraz i9 na rzecz krótszych nazw, takich jak Core Ultra 9 285K.

Kolejna generacja o nazwie kodowej Nova Lake-S jednak przyjmie stare-nowe nazewnictwo. W efekcie zamiast Core Ultra 9 385K dostaniemy Core Ultra 9 4950K. Jak wynika jednak z nowego przecieku, seria Core Ultra 4000 ma obejmować co najmniej sześć układów. Każdy z inną konfiguracją rdzeni:

Intel Core Ultra 5 4650K - 18 rdzeni (6P + 12E);

Intel Core Ultra 7 4850K - 20 rdzeni (8P + 12E);

Intel Core Ultra 7 4870K - 24 rdzenie (8P + 12E + 4L);

Intel Core Ultra 9 4900 - 24 rdzenie (8P + 12E + 4L);

Intel Core Ultra 9 4950K - 24 rdzenie (8P + 16E);

Intel Core Ultra 9 4970K - 28 rdzeni (8P + 16E + 4L).

Najbardziej zaawansowana wersja ma obejmować aż 28 rdzeni w trzech konfiguracjach - wydajnościowych (P), energooszczędnych (E) oraz o niskim poborze mocy (L). Większość z wymienionych modeli to jednostki z odblokowanym mnożnikiem zegara o mocy bazowej na poziomie 125 W, chociaż na liście znalazł się też rodzynek w postaci Core Ultra 9 4900, który ma być tym bardziej energooszczędnym za sprawą maksymalnej mocy do 65 W.

Najciekawsza w nowych układach ma być technologia bLLC, która trafi do trzech najwyższych modeli Core Ultra 9. To rozwiązanie podobne do 3D V-Cache od AMD, czyli dodatkowa pamięć cache zastosowana bezpośrednio w procesorze, pozwalająca na uzyskanie wyższej wydajności w grach.

Posiadacze AMD znowu się śmieją

Nowe czipy mają pojawić się na początku następnego roku - jeszcze w pierwszym kwartale 2027 r. Wtedy zadebiutują jednostki z odblokowanym mnożnikiem. Niestety, ale do obsługi nowych czipów będzie potrzebna znowu nowa płyta główna z gniazdem LGA1954. Oznacza to, że Intel w ciągu ostatnich pięciu lat stosuje już trzecią podstawkę - po LGA1700 stosowanej od końca 2021 r. i po LGA1851 w Core Ultra 200S przyjdzie czas na nowe rozwiązanie.

Tymczasem AMD od ponad czterech lat i dwóch generacji układów wciąż korzysta z tych samych płyt głównych z gniazdem AM5. Niestety, ale Intel chyba nie zamierza iść w tę stronę.

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