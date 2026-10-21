Rockstar zamieni prawdziwe miasto w lokację z GTA 6. Ale rozmach

Historia gry GTA 6 będzie osadzona w fikcyjnym stanie Leonida, w dużej mierze zainspirowanym Florydą. Tak samo miasto Vice City ma nawiązywać do Miami Beach. Twórcy jednak nie chcą, aby tylko świat wirtualny wyglądał w taki sposób. Zamierzają zmienić miasto tak, aby przenieść klimat GTA 6 prosto do rzeczywistości.

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Miasto na Florydzie zostanie zamienione w GTA 6

Rockstar Games najwyraźniej poważnie podchodzi do kwestii promocji swojej gry i, jak wynika z doniesień serwisu gtavice.net, firma szykuje pełnoprawną kampanię marketingową w mieście Miami Beach, znajdującym się w aglomeracji Miami. Twórcy najbardziej wyczekiwanej produkcji ostatnich lat planują zmienić prawdziwe lokalizacje w taki sposób, aby wyglądały zupełnie tak, jakby zostały wyciągnięte ze świata gry.

Oznacza to, że w różnych częściach miasta (oraz na samej plaży) pojawią się elementy nawiązujące do świata gry w charakterystycznych dla produkcji kolorach. Przede wszystkim w Lummus Park na plaży pojawi się ogromny znak Vice Beach o wysokości dwóch metrów i długości prawie 10 metrów. Rockstar planuje również postawienie na Lincoln Road rzeźby "VI" o wysokości 3 metrów, nawiązującej do nazwy gry.

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fot. gtavice.net

Oprócz tego na terenie miasta i plaży zaplanowano modyfikacje takich elementów jak:

wieża ratownicza z logo VI w Lummus Park;

sprzęty do ćwiczeń w publicznej siłowni plenerowej Muscle Beach (zostaną przemalowane na kolor różowy, a sam obiekt przemianowany na Vice Beach);

przemianowanie słynnego Hotelu W na "Hotel Y".

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Umowa datowana na 15 października, obejmująca pięć "zatwierdzonych aktywów”, ujawnia opłatę transakcyjną na poziomie 300 tys. dolarów dla miasta, osobną umowę z firmą Boucher Brothers, odpowiadającą za plażę w Miami Beach na 4 mln dolarów oraz niestandardowy pojazd o wartości 643 443 dolarów, który ma zostać wylicytowany w 2027 r.

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Aby móc postawić instalacje oraz wprowadzić zmiany w Miami Beach, twórcy wciąż muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia. Oczekuje się jednak, że plan przekształcenia Miami Beach w Vice Beach zostanie zrealizowany w okolicach premiery GTA 6. Ta została zaplanowana na 19 listopada 2026 r.

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