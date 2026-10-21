Rockstar zamieni prawdziwe miasto w lokację z GTA 6. Ale rozmach
Rockstar Games chce, aby o GTA 6 było jeszcze głośniej. Twórcy gry mają zamiar zamienić prawdziwe amerykańskie miasto, Miami w Vice Beach, nawiązując do fikcyjnej lokalizacji.
Historia gry GTA 6 będzie osadzona w fikcyjnym stanie Leonida, w dużej mierze zainspirowanym Florydą. Tak samo miasto Vice City ma nawiązywać do Miami Beach. Twórcy jednak nie chcą, aby tylko świat wirtualny wyglądał w taki sposób. Zamierzają zmienić miasto tak, aby przenieść klimat GTA 6 prosto do rzeczywistości.
Miasto na Florydzie zostanie zamienione w GTA 6
Rockstar Games najwyraźniej poważnie podchodzi do kwestii promocji swojej gry i, jak wynika z doniesień serwisu gtavice.net, firma szykuje pełnoprawną kampanię marketingową w mieście Miami Beach, znajdującym się w aglomeracji Miami. Twórcy najbardziej wyczekiwanej produkcji ostatnich lat planują zmienić prawdziwe lokalizacje w taki sposób, aby wyglądały zupełnie tak, jakby zostały wyciągnięte ze świata gry.
Oznacza to, że w różnych częściach miasta (oraz na samej plaży) pojawią się elementy nawiązujące do świata gry w charakterystycznych dla produkcji kolorach. Przede wszystkim w Lummus Park na plaży pojawi się ogromny znak Vice Beach o wysokości dwóch metrów i długości prawie 10 metrów. Rockstar planuje również postawienie na Lincoln Road rzeźby "VI" o wysokości 3 metrów, nawiązującej do nazwy gry.
Oprócz tego na terenie miasta i plaży zaplanowano modyfikacje takich elementów jak:
- wieża ratownicza z logo VI w Lummus Park;
- sprzęty do ćwiczeń w publicznej siłowni plenerowej Muscle Beach (zostaną przemalowane na kolor różowy, a sam obiekt przemianowany na Vice Beach);
- przemianowanie słynnego Hotelu W na "Hotel Y".
Umowa datowana na 15 października, obejmująca pięć "zatwierdzonych aktywów”, ujawnia opłatę transakcyjną na poziomie 300 tys. dolarów dla miasta, osobną umowę z firmą Boucher Brothers, odpowiadającą za plażę w Miami Beach na 4 mln dolarów oraz niestandardowy pojazd o wartości 643 443 dolarów, który ma zostać wylicytowany w 2027 r.
Aby móc postawić instalacje oraz wprowadzić zmiany w Miami Beach, twórcy wciąż muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia. Oczekuje się jednak, że plan przekształcenia Miami Beach w Vice Beach zostanie zrealizowany w okolicach premiery GTA 6. Ta została zaplanowana na 19 listopada 2026 r.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.