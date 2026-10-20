Cyberpunk 2077 rozpieszcza wielką aktualizacją. Mamy powód do powrotu

We wtorek 20 października na platformie Netflix zadebiutował drugi sezon polsko-japońskiego anime "Cyberpunk: Edgerunners". Nowa seria skupia się na zupełnie innej historii, co stanowi idealną okazję, aby dodać do gry zawartość nawiązującą do serialu. Aktualizacja zostanie udostępniona już w ten czwartek, zaraz po tym, jak w środę na specjalnej prezentacji zostaną omówione wszystkie nowości.

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Cyberpunk 2077 dostanie dużą, nieoczekiwaną aktualizację

Polskie studio CD Projekt RED zapowiedziało, że nowa duża aktualizacja 2.5 zadebiutuje już 22 października 2026 r. Twórcy ujawnili, że będzie to dość spory patch obejmujący m.in. opcję personalizacji wszczepów cybernetycznych.

Oprócz tego przyniesie możliwość korzystania z dwóch broni jednocześnie. Twórcy nie ujawnili jednak szczegółów w tej kwestii i nie wiemy jeszcze, co to dokładnie oznacza. Wyobrażacie sobie walkę dwiema katanami lub dwoma pistoletami naraz? Dotychczas takie rzeczy były dostępne tylko w fanowskich modyfikacjach. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie to wyglądać.

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Pozostałe informacje na temat uaktualnienia 2.5 do Cyberpunka 2077 pozostają tajemnicą. Mimo wszystko nie oczekujcie zmian pokroju remastera Wiedźmina 3 w wersji 5.0.

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Prezentacja nadchodzących funkcji nastąpi w środę 21 października 2026 r. o godz. 17:00 czasu polskiego. Redzi zaplanowali transmisję na żywo, która zostanie przeprowadzona m.in. na YouTubie. W jej trakcie powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących zmian przygotowanych przez polskie studio.

Osobiście oczekuję, że wersja 2.5 wprowadzi nawiązanie do drugiego sezonu, tak jak to było po premierze pierwszego sezonu "Cyberpunk: Edgerunners". Wówczas w wersji 1.6 dodano nową misję „Po prostu kolejna przestroga”, która pozwalała zdobyć kultową żółtą kurtkę głównego bohatera anime - Davida Martineza - oraz strzelbę Rebeki.

Mam nowy powód, aby powrócić do Cyberpunka 2077 po latach

Moje ostatnie dłuższe spotkanie z Cyberpunkiem odbyło się sześć lat temu podczas premiery gry. W międzyczasie raz na jakiś czas odpalałem tytuł na pół godziny czy godzinę, ale nie decydowałem się na pełnoprawny powrót z ukończeniem całej historii. Muszę się również przyznać, że nigdy nie grałem w dodatek Widmo wolności - jakoś zupełnie mnie ominął.

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Z okazji premiery anime Redzi zdecydowali się także na przecenę gry oraz dodatku, który kosztuje teraz 60 zł zamiast 100 zł. Wszystkie znaki na niebie zachęcają mnie do powrotu do Night City oraz do wzięcia się za duży dodatek fabularny.

Po tym, jak spędziłem kilkadziesiąt godzin w odświeżonym Wiedźminie 3, mam spore oczekiwania również względem Cyberpunka 2077. Gdy grałem w okolicach premiery, produkcja była pełna błędów oraz działała mocno średnio na Xboksie One S. Gdy uruchomię grę na najwyższych detalach i w rozdzielczości 4K, wrażenia powinny być zupełnie inne.

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