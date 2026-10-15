GTA 6 na nowym zwiastunie. Odliczamy dni do premiery

Zwiastun - prawdopodobnie ostatni - najbardziej wyczekiwanej gry dekady jest już dostępny na YouTubie. To już czwarty oficjalny materiał opublikowany przez twórców. Nie ujawnia zbyt wiele, ale zachęca do uruchomienia gry na jednej konkretnej platformie.

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Premierowy zwiastun GTA 6 jest już dostępny

Czwarty oficjalny zwiastun GTA 6 - po sierpniowym "Szersze spojrzenie" (An Extended Look) - powraca do krótkiego formatu znanego z dwóch pierwszych trailerów. Trwa 1,5 minuty i nie ujawnia zbyt wielu nowych informacji dotyczących fabuły.

Na 90-sekundowym wideo widzimy współczesne Vice City, misje na dzikich terenach moczarów Leonidy (fikcyjnego stanu wzorowanego na amerykańskiej Florydzie), szybkie samochody, pościgi i fragmenty wątku miłosnego dwójki głównych bohaterów. Oczywiście to wszystko w gangsterskim klimacie, do którego seria Grand Theft Auto nas przyzwyczaiła.

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Na końcu zwiastuna twórcy ostatecznie potwierdzają datę premiery gry. Jest to niezmiennie 19 listopada. Jednocześnie Rockstar Games zachęca do realizacji zamówienia gry w przedsprzedaży. Do premiery pozostaje nieco ponad miesiąc. Produkcja ma być dostępna o północy czasu lokalnego, niezależnie od strefy czasowej.

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Dla najbardziej niecierpliwych twórcy przygotowali wcześniejszy dostęp - rusza już 12 listopada, czyli tydzień przed oficjalną premierą. W przypadku wydania cyfrowego oznacza to opcję wcześniejszego pobierania, z kolei gracze, którzy wybrali wersję pudełkową, również otrzymają fizyczną kopię tego samego dnia.

Rockstar Games faworyzuje PlayStation

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Rockstar Games po raz kolejny faworyzuje Sony. Na początku zwiastuna widnieje napis "plays best on PS5", przy czym na zaprezentowanej grafice widnieje podstawowa wersja sprzętu, a nie mocniejszy wariant PS5 Pro. Cały zwiastun premierowy został właśnie nagrany na bazowym wariancie PS5.

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Z kolei o Xboksie Series X|S nie wspomniano ani słowem. Być może to efekt współpracy Rockstar Games i Sony. Choć PlayStation pozostaje najpopularniejszym wyborem wśród graczy, posiadacze konsol Xbox Series X|S również uruchomią GTA 6 w dniu premiery.

W najgorszej sytuacji są pecetowcy - na swoją kolej będą musieli zaczekać najprawdopodobniej do pierwszego kwartału 2027 r.

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