GTA 6 na PC szybciej, niż się spodziewano. Padł konkretny termin

Do premiery GTA 6 pozostało niecałe 36 dni - to znaczy, pozostało jeżeli jesteś graczem konsolowym. Rockstar Games zapowiedziało już wiele miesięcy temu, że wersja gry na komputery osobiste trafi do sklepów znacznie później. Teraz do internetu trafiły informacje, które wskazują, że pecetowcy mogą otrzymać dostęp do najnowszej odsłony serii jeszcze przed pierwszym dniem wiosny.

REKLAMA

Na premierę GTA 6 na PC nie trzeba będzie czekać ponad rok

Według ustaleń serwisu GamesBeat premiera GTA 6 na PC jest planowana na pierwszy kwartał 2027 r. Redakcja w swojej publikacji powołuje się na cztery źródła z branży gier, które "znają plany Rockstar Games". Wszystkie poprosiły o zachowanie anonimowości, obawiając się negatywnych konsekwencji dla swoich relacji biznesowych. Według ich informacji studio zamierza udostępnić pecetową wersję GTA 6 w okresie od stycznia do marca 2027 r.

Rockstar Games nie potwierdziło dotychczas oficjalnie terminu premiery na PC. Przedstawiciel firmy nie odpowiedział na prośbę GamesBeat o komentarz przed publikacją materiału.

REKLAMA

Jeżeli te ustalenia się potwierdzą, posiadacze komputerów nie będą musieli czekać na GTA 6 tak długo, jak w przypadku poprzedniej odsłony. Szybko przypomnę, że GTA 5 zostało wydane we wrześniu 2013 r. na konsole PlayStation 3 i Xbox 360, następnie w listopadzie 2014 na PlayStation 4 i Xbox One, z kolei na port na komputery z systemem Windows przyszło nam czekać aż do kwietnia 2015 r. - czyli półtora roku. Z tej perspektywy od 2 do 5 miesięcy oczekiwania nie wydaje się być aż tak straszne.

Za szybszym wydaniem przemawia potencjał komercyjny komputerowej wersji gry. GamesBeat zwraca uwagę, że użytkownicy PC stanowią istotną grupę odbiorców, do której Rockstar będzie mógł dotrzeć po premierze konsolowej. Przy budżecie produkcyjnym GTA 6, który według nieoficjalnych szacunków może przekraczać 2 mld dolarów, sprzedaż na kolejnej platformie może mieć duże znaczenie dla przychodów z gry.

GTA 6 Online i serwery roleplay na PC

Ważnym elementem planów dotyczących wersji komputerowej może być również rozwój rozgrywki sieciowej i treści tworzonych przez użytkowników. Rockstar przejęło w sierpniu 2023 r. zespół Cfx.re, odpowiedzialny za rozwój popularnego frameworka FiveM do GTA 5. Narzędzie umożliwia tworzenie i obsługę serwerów roleplay, na których gracze odgrywają określone role w świecie gry.

REKLAMA

FiveM działa na komputerowej wersji GTA 5, a aktywność związana z serwerami roleplay w ramach tego rozwiązania odbywa się na PC. Wcześniejsze przejęcie zespołu przez Rockstar wskazuje na zainteresowanie firmy tym segmentem społeczności.

Czytaj też:

Ładowanie...