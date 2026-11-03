GTA 6 pobierzesz wcześniej. Rockstar zdradza wszystkie detale premiery

Debiut GTA 6 na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S zaplanowano na 19 listopada na godzinę 00:00 czasu lokalnego. Oznacza to, że Polacy zagrają szybciej niż np. Amerykanie. Wstępne pobieranie miało rozpocząć się 12 listopada, ale Rockstar Games postanowił lepiej przygotować graczy na premierę. To ukłon przede wszystkim w stronę osób ze słabszym łączem internetowym.

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Wstępne pobieranie GTA 6 już 10 listopada

Rockstar Games ujawnił, że cyfrowe wstępne pobieranie GTA 6 zostało przesunięte na wtorek, 10 listopada. Możliwość instalacji gry w wersji na konsole PlayStation 5 pojawi się równo o północy czasu lokalnego. Z kolei posiadacze konsol Xbox Series X|S muszą poczekać do 00:00 czasu GMT, czyli do godziny 1:00 w Polsce tego samego dnia.

Wcześniej pre-load GTA 6 był zaplanowany na czwartek, 12 listopada, czyli dokładnie na tydzień przed debiutem. Dzięki przesunięciu terminu o dwa dni gracze zyskują aż 9 dni na ściągnięcie plików na swój dysk.

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Jak ujawnia Rockstar Games, paczka wstępnego pobierania będzie wymagała do 212 GB wolnego miejsca na dysku. Podana wartość pokrywa się z nieoficjalnymi doniesieniami, jakoby pliki instalacyjne GTA 6 miały ważyć około 210 GB na PlayStation 5.

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Oznacza to, że niezależnie od platformy trzeba będzie przygotować mnóstwo wolnej przestrzeni. Dotyczy to szczególnie użytkowników 512-gigabajtowych wariantów Xbox Series S oraz 825-gigabajtowych PS5, którzy realnie na gry mają znacznie mniej miejsca.

Gracze z powolnym połączeniem z internetem docenią tę decyzję

Mimo że w Polsce internet światłowodowy jest już standardem w wielu miejscach, wciąż znajdziemy gospodarstwa domowe, w których brakuje dostępu do szybkiej sieci na poziomie co najmniej 200-300 Mb/s.

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Zakładając, że gracz dysponuje łączem o prędkości pobierania do 30 Mb/s (3,75 MB/s), gra będzie ściągać się przez prawie 16 godzin (942 minuty). Jeśli rozłożymy ten proces na 9 dni, konsola musi pracować przez około 105 minut dziennie. Oczywiście im szybszy internet, tym pobieranie potrwa krócej. Posiadacze podstawowego światłowodu 300 Mb/s pobiorą grę w nieco ponad 1,5 godziny, z kolei użytkownicy łącza 1 Gb/s w niecałe 30 minut. Dzięki dłuższemu czasowi na instalację nawet przy wolnym łączu nikt nie będzie musiał zostawiać konsoli włączonej bez przerwy na kilkanaście godzin.

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